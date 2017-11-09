(Görüntülü Haber) Sivas'ta 'Ekonomide Kadın Gücü' paneli

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kadın Girişimciler Kurulu (TOBB KGK) tarafından \'Ekonomide Kadın Gücü\' konulu panel düzenlendi.



STSO Konferans salonunda düzenlenen panele Belediye Başkanı Sami Aydın, Vali Yardımcıları Nebi Kaya, Zihni Yıldızhan, STSO Başkanı Osman Yıldırım ile çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başlayan programda açılış konuşmalarının ardından panele geçildi. Panelde Sivas Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, TOBB KGK Başkanı Evrim Aras, TOBB KGK Üyesi Canan Özdemir ve STSO KGK Üyesi Doç. Dr. Sevda Mutlu tecrübelerini öğrenciler ile paylaştı.



Panelde konuşan Sivas Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, hiçbir konumun kimseye altın tepside sunulmadığını söyleyerek, \"Her başarının altında yoğun çaba, emek sarf edildiğini görüyoruz. Ama ben kendimi şanslı sayanlardanım. Şansım şuydu, babam öğretmendi. Evimizde sürekli kitaplar, gazeteler vardı. Biz hiç okumaktan kopmadık. Ortaokul ve liseyi Ankara\'da okudum. Daha sonra Hacettepe Siyaset Bilimleri\'ni kazandım. Bizde kamu da okuyan arkadaşlar vardır. Bizde bölüme her giren kaymakam olacağım hayali ile giriyor. Çok azı da kaymakam oluyor maalesef. Çünkü sabretmiyoruz. Okulu bitirir bitirmez kaymakam olmak istiyoruz. Arkadaşlarımız üzerinde baskı oluşturuyor. Ben nispeten o baskıyı pek görmedim. Kendime bir yıllık süre ayırdım. Bu bir yıl boyunca KPSS sınavına hazırlandım. Çünkü özel sektörü hiç düşünmedim. 1 yıl boyunca çok iyi KPSS çalıştım. Ben nispeten çalışkan bir öğrenciydim. Hayatımın hiçbir döneminde çalışmadığım kadar o KPSS sürecinde çalıştım. Belki ondan sonra da hiç çalışmadım. O bir yıl bana yetti ve aldığım puanla birçok kamu kurumuna girme hakkı kazandım\" dedi.



\'İNSANLAR İNANDI, İŞLERİMİZ DÜZELDİ\'



TOBB KGK Başkanı ve Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Aras ise 2007 yılında babasının rahatsızlığının ardından şirkete genel müdür olduğunu söyledi. Şirketi devraldığında çalışanlarının maaşını dahi ödeyemediğini ifade eden Aras, \"Şirkette maaşları 6 ay geriden ödeyebiliyorduk. Biraz kadın hassasiyeti ile tüm Türkiye\'yi tek tek dolaştım ve birebir iletişim kurdum insanlarla. \'Maaşlarınızı ödeyemiyorum, belli bir süre de ödeyemeyeceğim. Seçim yapmakta özgürsün ama emeklerinin karşılığını ödemekte niyetim iyi\' diyerek yola çıktım. İnsanlar bana inandı, güvendi ve emeklerine sahip çıktı. İşlerimiz düzeldi, borçlarımızı ödedik, şu anda 1.5 milyar liralık bir şirketiz. Yabancı ortaklıklarımız da oldu. Nakdimiz de çok, kimseye de borcumuz kalmadı ve mücadele ederek bir başarı hikayesi yarattık diye düşünüyorum\" diye konuştu.



TOBB KGK üyesi Canan Özdemir ve STSO KGK üyesi Doç. Dr. Sevda Mutlu da panelde başarı hikayelerini anlattı. Panel soru cevap kısmı ile sona erdi.