(Görüntülü Haber) Sivas'ta 'Açık Kapı Projesi' hayata geçti

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta, İçişleri Bakanlığı\'nın vatandaş odaklı hizmetlerinden \'Açık Kapı Projesi\' kapsamında açılan büro, valilik binasında hizmete girdi. Büroya gelenler, talep, öneri ve sorunlarını iletebilecek.



Projenin uygulanacağı pilot illerden Sivas\'ta valilik binası giriş katında oluşturulan \'Açık Kapı Milletin Kapısı\' bürosuna gelenler talep, öneri ve sorunlarını iletebilecek. Büronun açılışında konuşan Vali Davut Gül, Sivas\'ın proje kapsamındaki pilot 15 ilden biri olduğunu söyledi. Vali Gül, şöyle konuştu:



\"Buradaki amaç; vatandaşın rutin kamu hizmetinde aksayan ya da iletişime ihtiyaç olan kısımlarını direkt gelerek burada anlatması, çözüme kavuşturması ile ilgili bir sistem. Daha önceki sistemlerden farkı şu: Her şey kayıt altında. Tıpkı bankacılık gibi. Şu an bakanlıktan girildiğinde Sivas\'ta hangi müracaatların olduğu ve bu müracaatların sonucunda ne yapıldığı belli. Vatandaş odaklı hizmetler anlamında biz vatandaşlarımızla haftanın iki günü, salı ve perşembe bire bir görüşüyorduk. Şu anda da görüşmeye devam edeceğiz. Yaklaşık 1 yıllık süre içerisinde 6 bine yakın kişiyle bire bir görüştük.\'\'



\"TALEPLER DEVLETE KOLAY İLETİLECEK\"



Vali Gül, vatandaşın doğrudan kendisine gelmeden, hallolabilecek işleri için bu merkeze başvurabileceğini vurgularken, şöyle dedi:



\'\'Arkadaşlarımız onlara mihmandarlık yapacak ve yol gösterecek. Burada önemli bir nokta şu: Kuruma gitmeden, buraya gelinmeyecek. Vatandaş önce ilgili kuruma gidecek. Kurumda yapılacak iş ve işlemler yapılacak. Eğer orada bir çözüm bulunmadıysa ve vatandaşımız orada tatmin olmadıysa buraya gelecek. Buranın oluşturulmasındaki ana tema da şu: Sayın Cumhurbaşkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda belediyede 6 kişi ile başlatmıştı. Şimdi de İçişleri Bakanlığımızda Bakanımız Süleyman Soylu 15 ilde pilot, 20 ilde de çalışma devam ediyor. Bu, devletin vatandaşa daha çabuk dokunmasını, vatandaşın da devlete taleplerini daha kolay iletmesini sağlayacak. Sivas\'ımızda da 5 arkadaşımızla birlikte bu hizmet devam edecek.\"

