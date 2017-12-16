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(Görüntülü Haber) Sivas'ta 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü 4 yaralı

Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Suşehri ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 4 kişi yaralandı

16 Aralık 2017 17:42

Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas), (DHA)- SİVAS\'ın Suşehri ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.30 sıralarında Suşehri ilçesi D-100 karayolu Kösedağ Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Tokat\'tan Erzincan yönüne giden Ekrem Güden yönetimindeki 06 GEB 05 plakalı otomobil ile ilçeye bağlı Sarıca köyünden ilçe merkezine giden 48 yaşındaki Hasan Gültekin yönetimindeki 58 EN 802 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kaza sonrası 06 GEB 05 plakalı araçta bulunan sürücü Güden ile Ramazan Akarsu, kaza yerinde öldü. Diğer araçta bulunan 48 yaşındaki Veysel Uzkan, 14 yaşındaki Bayram Çalışkan, 50 yaşındaki İsmail Sezer ve Hasan Gültekin ise yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılar sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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