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(Görüntülü Haber) Sivas'ın yükseklerine kar yağdı

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SON yılların en kurak mevsimini yaşayan Sivas'ta yüksek kesimlerde kar yağışı başladı

12 Ocak 2018 19:22

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SON yılların en kurak mevsimini yaşayan Sivas\'ta yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. 

Sivas\'ta beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde başladı. Sabah saatlerinden itibaren Sivas-Malatya karayolunda bulunan 1750 rakımlı Yağdonduran Geçidi yağışla birlikte beyaza büründü. Zaman zaman sisin de etkili olduğu bölgede görüş mesafesi azaldı. Sürücüler karla kaplanan zeminde ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezinde ise kısa süreli yağmur yağışı görüldü. Hava sıcaklığının eksi 5\'lere ulaştığı Sivas\'ta, Meteoroloji verilerine göre kar yağışının pazar günü etkili olması bekleniyor.

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