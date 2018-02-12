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(Görüntülü Haber) Sitede, kızdıran hatalı park uyarısı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki sitede, otomobilini hatalı park ettiği ileri sürülen site sakini Fatih Filiz, güvenlikçilerin uyarı yöntemine sinirlendi

12 Şubat 2018 17:26

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka ilçesindeki sitede, otomobilini hatalı park ettiği ileri sürülen site sakini Fatih Filiz, güvenlikçilerin uyarı yöntemine sinirlendi. Otomobilinde, bir ucu tekerleklere, diğer ucu yan aynalara bağlanan şeridi sökmek için uğraş veren Filiz, \"Bu şekilde araçları damgalamak ve ifşa etmek ne derece aklı selim bir çözüm?\" dedi. Mavişehir Mahallesi\'ndeki Pamukkale Sitesi\'nin güvenlik amirliği personeli, site sakinlerinden Fatih Filiz\'i, otomobilini hatalı park ettiği gerekçesiyle perşembe gecesi dairesine giderek uyardı, otomobilini başka bir yere park etmesi gerektiğini bildirdi. Ancak, park ettiği yerin hatalı olmadığını, diğer araçlar için yeterli geçiş mesafesinin bulunduğunu düşünen Filiz, güvenlik personelinin gece geç saatlerde haksız şekilde evine geldiğini düşünerek sinirlendi. Filiz, aynı gece park ettiği yerden aldığı otomobilini, bu sefer güvenlik kulübesinin yanındaki bir bölüme park edip evine gitti. Filiz, cuma sabahı yanına gittiği otomobilinin sileceklerine, bir daha hatalı park yapması durumunda otomobilinin yasaklılar listesine gireceğini belirten bir bildiriyle karşılaştı. Bildiriyi alan Filiz, bu sırada otomobilinin tekerlekleriyle yan aynalarına uçtan uca bağlanan ve kapıyı açmasını engelleyen bir şerit gördü. Filiz, kördüğüm şeklinde bağlandığını belirttiği şeridi, yağmur altında bir süre çözmek için çabaladı. Duruma tepki gösteren Filiz, \"Bu şekilde araçları damgalamak ve ifşa etmek ne derece aklı selim bir çözümdür?\" dedi.

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