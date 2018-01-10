(Görüntülü Haber) SİT statüleri yenileme kararına Antalya'dan tepki

Hasan DEMİRBAŞ- Ahmet ACAR- Engin ANAK/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Mimarlar Odası Başkanı Özge Köksal, Alanya Kalesi, Kaş\'taki Patara ve Fırnaz Koyu ile Demre\'nin Taşdibi Yarımadası\'nın SİT statülerinin değiştirilmesinin, bazı noktalarda mevcut kaçak yapılaşmayı resmileştireceğini, bazı noktalarda ise yapılaşmaya neden olabileceğini söyledi.



Antalya\'nın önemli turizm merkezlerinden Alanya Kalesi, Kaş\'taki Patara ve Fırnaz Koyu ile Demre\'nin Taşdibi Yarımadası\'nın SİT sınırlarının değiştirildiği kararları, Resmi Gazete\'de yayımlandı. Kararı yorumlayan Antalya Mimarlar Odası Başkanı Özge Köksal, bazı SİT\'lerin kullanım derecelerinin değiştirilmesine yönelik 2 yıldır çalışmalar yapıldığını söyledi. Kendilerinin de Mimarlar Odası olarak Türkiye\'deki bu alanların tespiti ve son durumlarıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını belirten Köksal, “Alanya Kalesi\'nde tarihsel bir SİT alanı da var. Koruma Kurulu\'nun plan kararları var. Belediyenin de uyguladığı imar kararları var, onunla nasıl örtüştürecekler bilemiyoruz. Konuyla ilgili bakanlıktan resmi bir açıklama istedik, planları ve kararları talep ettik\" dedi.



\'KAÇAK YAPILAŞMA ANTİK KENTİN SINIRINA DAYANDI\'



Patara\'da tarım alanlarının yanı sıra antik kent olduğunu belirten Köksal, Fırnaz Koyu\'nda da doğal bir yapı olduğunu hatırlattı. Köksal, \"Bu tür kullanım kararları ile yapılaşma yolunun açılması söz konusu. En son çıkan imar affı ile ilgili bağlantılı bakarsak konuya, zamanla oluşmuş kaçak yapılaşmalar var. Özellikle Patara bölgesinde kaçak yapılaşma antik kentin sınırlarına kadar dayandı. Bunların tespiti yapılmıştı. İmar affı ile bunların yasal hale geleceği endişesini taşıyoruz. Bu bir ihbardır. Tarihi antik kentlerimiz ve tarım arazilerimizin bu kararlarla imara açılması söz konusu. Bilgi eksikliğinin giderilmesinden sonra konunun takipçisi olacağız. Gerekirse hukuka başvurma durumumuz var\" diye konuştu.



\'PATARA\'DA VAHİM NOKTADAYIZ\'



Oda olarak konuyu hassasiyetle takip ettiklerini belirten Özge Köksal, bu alanların miras olduğunu, korunup gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini vurguladı. Köksal, \"Bu kararlar bazı noktalarda mevcut kaçak yapılaşmayı resmileştireceği gibi bazı noktalarda ise yapılaşmaya neden olabilecek. Özellikle Patara\'da vahim noktadayız. Kazı alanının sınırlarına kadar dayanan kaçak yapılaşmayı drone\'larla tespit ettik\" dedi.



\'ALANYA KALESİ BU DÜZENLEMEYE DAHİL DEĞİL\'



Alanya Belediye Başkanı MHP\'li Adem Murat Yücel, bakanlık tarafından uzun zamandır kültürel varlıklarla ilgili çalışma yapıldığını belirterek, Alanya Kalesi\'ne ilişkin yanlış anlaşılma olduğunu vurguladı. Başkan Yücel, \"Alanya Kalesi arkeolojik SİT alanına giriyor. Yapılan bu düzenleme ise doğal SİT alanları için geçerli. Kesinlikle Alanya Kalesi bu düzenlemeye dahil değil. Bu kararlar, düzlenebilir ve nitelikli mevcut yapılardaki alanlar için\" dedi.



\'KORKULACAK BİR KONU YOK\'



Alanya Kalesi\'nin Türkiye\'de içinde yaşam olan ve tarih barındıran 3 kaleden biri olduğunu kaydeden Başkan Yücel, şunları söyledi:



\"Bu düzenleme, nitelikli yapıların korunmasıyla restore edilebilmesi mümkün olan yapılar için. Bunun haricinde, bu kalenin içinde bulunan alanda kesinlikle bina yapılamayacak. Alanya Kalesi\'nin de aralarında yer aldığı, kesin korunacak alanlarla ilgili bakanlıkta beklenen bir onay var. Kale bölgesindeki mahalle sakinlerinin ve Alanya halkının konuyla alakalı korkmasını gerektiren bir konu yok. Bu düzenlemeyle ilgili korkulacak herhangi bir konu yok. Bunlar bizim ortak değerlerimiz. Bu değerleri korumak ve yaşatmak asıl görevimiz. Şehrimiz medeniyet şehri ve tarih boyunca bünyesinde birçok değeri barındıran bir şehir. Mirasımız nasılsa öyle korunacak.\"



MUNİSE OZAN: KAMU YARARI YOKTUR



Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Dr. Munise Ozan, bu kararın, Türkiye\'nin turizmi için el değmemiş bakir ve doğal alanları tahrip etmeye yönelik bir karar olduğunu söyledi. Kararın Antalya ve bölge turizmi için büyük bir darbe olduğunu aktaran Ozan, şöyle konuştu:



\"Bu kararla birinci derecede tarihi SİT alanı olan, ayrıca özel çevre koruma bölgesi olan Likya Birliği\'nin başkenti de olan Patara baskı altına alınacaktır. Bu karar yeni yazlık villalar, oteller yapılmasına yönelik bir karar. Böyle bir karar ayrıca bölge turizmine de çok önemli darbe vuracaktır. Bu kararın turizm için değil belirli kitlelerin bölgede villa yapmasına yönelik olduğunu düşünüyoruz. Bölgede yeni otellere gerek yok. Çünkü bakanlık da açıkladı. Antalya ve bölgesindeki mevcut oteller doldurulamıyor. Bu kararla bölgedeki sürdürülebilir eko ve alternatif turizm olanaklarına büyük darbe vurulacaktır. Ayrıca bölgede yeni otellere de ihtiyaç duyulmamaktadır. Bizim daha çok doğal alanı korumamız, korunan alanları artırmamız gerekiyor. Buralar, özellikle Fırnaz Koyu sürdürülebilir turizm merkezidir. Alınan kararda bölgesel ve kamu yararı yoktur. Alınan kararla doğal bir cennet olan Fırnaz Koyu yapılaşmaya açılacaktır. Bu karar konusunda yetkilileri bir kez daha düşünmeye davet ediyorum.\"



