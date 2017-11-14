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(Görüntülü Haber) Şişli'yi felç eden intihar girişimi (2)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür Eren / İSTANBUL DHA Şişli Halaskargazi Caddesi'nden bulunan 5 katlı bir binanın çatısına çıkan bir kişi intihar teşebbüsünde bulundu

14 Kasım 2017 20:20

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür Eren / İSTANBUL DHA Şişli Halaskargazi Caddesi\'nden bulunan 5 katlı bir binanın çatısına çıkan bir kişi intihar teşebbüsünde bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri de hava yastığı açtı. İntihar girişimi nedeniyle Halaskargazi caddesinde trafik yoğunluğu yaşandı. Bina önünde toplanan onlarca kişi cep telefonuyla olayı görüntülemeye çalıştı. Zaman zaman tehlikeli hareketlerde bulunan ve jiletle kendisine zarar veren İbrahim A. yürekleri ağza getirdi. Polislerin intihar girişiminde bulunan İbrahim A.\'yı ikna etmek için yaklaşık 2 saat uğraştı. İkna edilen İbrahim A. çatıdan indirilerek tedavisi için hastaneye götürüldü. 12\'İNCİ İNTİHAR GİRİŞİMİ İbrahim A.\'nın simit satarak geçimini sağladığı ve daha önce 11 defa intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

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