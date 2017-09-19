(Görüntülü Haber) Şişli'de uyuşturucu operasyonu

Özgür EREN-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ\'de bir adrese yönelik olarak düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı



Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallesi Akkarga Sokakta akşam saatlerinde bir binaya operasyon düzenledi. İki katlı binaya koçbaşı ile giren ekipler binada arama yaptı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Binada bulunan 2 kişi polis ekipleri tarafında gözaltına alındı. Yaklaşık iki saat süren aramadan sonra polis ekipleri binadan ayrıldı.