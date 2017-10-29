T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Şişli'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul / DHA Şişli'de patenli iki gencin, bir taksinin arkasına tutunarak ilerlemesi yürekleri ağza getirdi

29 Ekim 2017 20:22

Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul / DHA Şişli\'de patenli iki gencin, bir taksinin arkasına tutunarak ilerlemesi yürekleri ağza getirdi. Şişli, Halaskargazi Caddesi\'nde ellerinde Türk bayrağı bulunan iki genç, hızla ilerleyen bir taksiye tutunarak yolculuk yaptı. Patneli gençlerin kendilerini ve diğer sürücüleri tehlikeye attıklarının farkına varmadan yaptıklarını bu yolculuk taksi durana kadar devam etti. \"BİZİ OSMANBEY\'E BIRAKIR MISINIZ AĞABEY?\" İki kişi daha sonra kendilerini görüntüleyen kişinin bulunduğu otomobile yöneldi. Gençlerden biri \"Bizi Osmanbey\'e bırakır mısınız ağabey?\" diyerek araca tutundu. Gençler, olumsuz yanıt alınca da kaldırımdan patenle yolculuklarını sürdürdü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKameraTÜRKDHAHalaskargazi CaddesiTürkPatneliOSMANBEY BIRAKIR MISINIZ AĞABEYGençlerdenOsmanbeyGençler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24