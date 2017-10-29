(Görüntülü Haber) Şişli'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul / DHA Şişli\'de patenli iki gencin, bir taksinin arkasına tutunarak ilerlemesi yürekleri ağza getirdi. Şişli, Halaskargazi Caddesi\'nde ellerinde Türk bayrağı bulunan iki genç, hızla ilerleyen bir taksiye tutunarak yolculuk yaptı. Patneli gençlerin kendilerini ve diğer sürücüleri tehlikeye attıklarının farkına varmadan yaptıklarını bu yolculuk taksi durana kadar devam etti. \"BİZİ OSMANBEY\'E BIRAKIR MISINIZ AĞABEY?\" İki kişi daha sonra kendilerini görüntüleyen kişinin bulunduğu otomobile yöneldi. Gençlerden biri \"Bizi Osmanbey\'e bırakır mısınız ağabey?\" diyerek araca tutundu. Gençler, olumsuz yanıt alınca da kaldırımdan patenle yolculuklarını sürdürdü.