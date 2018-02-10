(Görüntülü Haber) Şişli'de kocası tarafından öldürülen kadın için eylem

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Kadın Meclisi üyesi bir grup kadın, geçtiğimiz Çarşamba günü boşanmak üzere olduğu eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen, Leyla Karal\'ın hayatını kaybettiği sokakta eylem yaptı. Kadın cinayetlerinin toplumun kanayan yarası olduğunu belirten grup, daha sonra Karal\'ın hayatını kaybettiği yere karanfil ve portakal bıraktı.



Geçtiğimiz Çarşamba günü Leyla Karal isimli kadın, Şişli Eser Sokakta boşanmak üzere olduğu eşinin bıçaklı saldırısına uğramış, boğazı kesilerek hayatını kaybetmişti. İstanbul Kadın Meclisi üyesi bir grup, Karal\'ın hayatını kaybettiği yerde basın açıklaması yaparak, yaşanan durumu protesto etti. 19.30\'da cinayetin olduğu sokakta toplanan kadınlar burada basın açıklaması yaptı.



Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Elimizde poşetlerle Leyla\'nın öldürüldüğü yerdeyiz. Biz kadınlar en temel hakkımız olan yaşama hakkımız için mücadeleye devam ediyoruz, edeceğiz. Sadece izleyen bakanlık ta, devlet te şunu iyi bilsin; biz yaşam hakkımızı savunmaktan, modern haklarımız için mücadele etmekten bir adım bile geri durmayacağız. Kadınlar her gün ölümle burun burunayken, her gün sokak ortasında öldürülürken, şiddet görürken biz kadınların yaşaması için meydanlarda olmaya, öldürülen tüm kadınlar için adalet arayarak, adliye önlerinde olmaya devam edeceğiz. Kadınlar yaşamaya, hayatın içerisinde olmaya devam edecek. Leyla için ve öldürülen tüm kadınlar için adalet sağlanana kadar sessiz kalmıyoruz. Kadın cinayetlerini durduracağız.



Açıklamamanın ardından toplananlar cinayetin olduğu yere yürüdü. Olay esnasında Leyla Karal\'ın elinde bulunan portakallara atfen, Karal\'ın hayatını kaybettiği yere karanfil ve portakal bıraktı.