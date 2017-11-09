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Dünya

(Görüntülü Haber) Sırtını ağaçla kaşıyan bozayı viral oldu

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Kasım (DHA) – Doğa bilimcilerin tuzaklı fotoğraf makinelerine sırtını bir ağaca yaslanarak kaşırken yakalanan bozayı sosyal medyada viral oldu

09 Kasım 2017 19:42

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Kasım (DHA) – Doğa bilimcilerin tuzaklı fotoğraf makinelerine sırtını bir ağaca yaslanarak kaşırken yakalanan bozayı sosyal medyada viral oldu.

Bozayı, ABD\'de Glacier Ulusal Parkı’nda bir ağaca sırtını yaslayarak kaşırken bölgede boz ayılar hakkında araştırma yapan bilim insanlarının tuzaklı fotoğraf makinesine yakalandı.


Kuzey Yarımküre Bozayı Projesi kapsamında bölgeye yerleştirdikleri kameralardan görüntüleri alan ABD Jeolojik Araştırmalar (United States Geological Survey) instagram hesabından videoyu “boomerang” özelliğiyle paylaştı. Sırtını kaşırken yaptığı hareketleri tekrar tekrar dönen bozayı sevimli bir şekilde dans ediyor gibi görünüyor. 
 

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