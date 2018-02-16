(Görüntülü Haber) Şırnak'ta top oynarken kırdığı boynu ile 10 gün dolaştı, ameliyat ile hayatı kurtarıldı

Sekvan KÜDEN ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinde halı sahada futbol maçı yaptığı sırada düşen ve boynunu kıran 21 yaşındaki Mehmet İlhan, 10 gün sonra başvurduğu Şırnak Devlet Hastanesi\'nde gerçekleştirilen başarı bir operasyon ile tedavi edilerek evine gönderildi. Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Burak Yılmaz, boyun kırığı hastalarının çoğunun olay yerinde hayatlarını kaybettiğini ifade ederek, Mehmet\'in boyunundaki kırık kafa ile boynun birleştiği yerdeydi. Bu tip kırıklarda bazen hastalar olay anında bile hayatlarını kaybedebiliyor. Fakat Mehmet şanslı bir hasta. Boynu kırılmış, uzun süre takip edilmemiş. Ama boynundaki kırık kaymaya başlamıştı. Kayma ile birlikte Mehmet bize geldiğinde boynunu hiç kıpırdatamıyordu. Mehmet\'i ilk gördüğümde ben bile korktum. Çok şükür şuanda bir sıkıntısı yok dedi. BOYNUNUN KIRILDIĞI 10 GÜN SONRA HASTANEDE ORTAYA ÇIKTI Silopi ilçesinde arkadaşları ile halı sahada top oynayan 21 yaşındaki Mehmet İlhan, aldığı bir darbe ile yere düştü. Ayağı kalktığında boyun ağrısı çektiğini söyleyen İlhan, 10 gün boyuncu bu ağrılar ile yaşamını devam ettirirken, ağrıların artması üzerine Şırnak Devlet Hastanesine başvurdu. Hastanede yapılan tetkikler ve çekilen röntgen ile İlhan\'ın boynunda kırak tespit edildi ve ameliyat edilmesine karar verildi. Gerçekleştirilen başarılı bir operasyon ile tedavi edilen Mehmet İlhan taburcu edildi. Ameliyatı gerçekleştiren Op.Dr.Burak Yılmaz, boyun kırığı hastalarının çoğunun olay yerinde hayatlarını kaybettiğini ifade ederek, Mehmet\'in boyunundaki kırık kafa ile boynun birleştiği yerdeydi. Bu tip kırıklarda bazen hastalar olay anında bile hayatlarını kaybedebiliyor. Fakat Mehmet şanslı bir hasta. Boynu kırılmış, uzun süre takip edilmemiş. Ama boynundaki kırık kaymaya başlamıştı. Kayma ile birlikte Mehmet bize geldiğinde boynunu hiç kıpırdatamıyordu. Mehmet\'i ilk gördüğümde ben bile korktum. Çok şükür şuanda bir sıkıntısı yok dedi. Beyin Cerrahı Op.Dr.Burak Olmaz ise, hastaneye gelen Mehmet İlhan\'ın yaptıkları tetkikler sonunda boyunda kırık olduğunu tespit ettiklerini belirterek, Hastamız Silopi\'den gelmişti. Halı sahada top oynarken düşmüş. Düşme sonrasında boynunda ağrıları oluşmuş. Kontroller yapılmış, filmler çekilmiş. Filmler sonunda boynunda kırık olduğunu tespit ettik. Mehmet\'in ameliyatının cerrahisi özellikli bir cerrahidir. Hastamızın kafasının arkasından, kafasını sabitlemeden, boyun hareketlerini yapabilecek şekilde ameliyatını yaptık. Ameliyat için kalabalık bir ekibimiz vardı. Ameliyatımız başarılı geçti. Hastamızı bir hafta gözetim altında tuttuk. Takibini yaptık, bir sıkıntısı olmadığını görünce taburcu ettik dedi. Dr.Olmaz, Şırnak\'ta bu tip ameliyatların yapılabileceğini gösterdiklerini de ifade ederek, Ameliyatımız ortalama 2.5 saat sürdü. Mehmet için güzel bir ameliyat oldu. Aslında Mehmet\'in buradaki en büyük avantajı kendi evinde ameliyat olmuş oldu. Buradan belki Adana\'ya Ankara\'ya gidecekti. Oraya zor şartlarda ailesiyle birlikte gidecekti. Aileside, kendiside zorlanacaktı. Ama burada kendi evinde ameliyat oldu. Taburcu olduktan sonra kendi evine gittidiye konuştu. Ameliyata katılan doktorlardan Beyin Cerrahı Op.Dr.Mutlu Çifçi de, boyun kırığı olan hastalardan, hekime ulaşanların şanslı olduğunu anlatarak, Üst Servikal kırıklı hastaların çoğu olay yerinde hayatını kaybediyor. Şanslı insanlar hekime ulaşabiliyor. Bu operasyonu Şırnak ortamında yaptığımız için bizler mutluyuz. Başarılı bir ameliyat oldu. Hem hekimler için hemde hastamız için bir şans oldu dedi. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan 21 yaşındaki Mehmet İlhan ise, boynunu kırdığı sırada kıpırdayamadığını, ancak ameliyat sonrası tamamen iyileştiğini belirterek, ameliyatı yapan doktorlara teşekkür etti.