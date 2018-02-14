(Görüntülü Haber) Şırnak'ta sivil toplum kuruluşlarından Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ta 13 sivil toplum kuruluşu, yaptıkları ortak açıklama ile Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG\'ye yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verdi. Şırnak\'ta faaliyet yürüten 13 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, Memur-Sen Şırnak temsilciliğinin öncülüğünde Sanat Sokağı\'nda bir araya geldi. Grup, burada yaptığı ortak basın açıklamasıyla TSK\'nin Afrin\'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verdi. Gruba, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve kalabalık bir vatandaş grubu da destek verdi. Kalabalık, \'Mehmetçiğe selam, destana devam\', \'Katil ABD, işbirlikçi PKK\' sloganları atarak, \'Tüm Anadolu ayaktayız, Emperyalizme karşı savaştayız\' pankartı taşıdı. Grup adına, hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Memur Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı, şunları söyledi: \"Beklemesinler. Cepheye koşan yiğitlerimizin kimi şehitlik makamına, kimi gazilik mertebesine ulaştı. Bugüne kadar 31 askerimiz şehit oldu. Türkiye\'nin terörle mücadele konseptini, terör örgütlerine yönelik \'bitirici darbe\' hamlesini, \'savaş\' olarak göstermeye kalkışanlar var. Emperyal kulvarda, kapitalist blokta yer alan sözüm ona müttefik ve dost ülkelerin Türkiye\'ye yönelik örtülü savaş ilanını, \'sivil hassasiyeti\' ambalajıyla perdelemeye çalışanlar var. Afrin\'de yaşananlar üzerinden ortaya çıkan iki fotoğraf var. İlki; küresel terörle mücadele konusunda bedenini taşın altına koyan, Türkiye\'dir. İkincisi ise terör örgütlerinin sırtını sıvazlayan, silah ve mühimmat yardımlarıyla terör örgütleriyle stratejik ortaklık kuran, bu şekilde Türkiye\'nin yoluna taş koymaya çalışan küresel şer şebekesidir. Bu yüzden, sınırımızın yanıbaşında cirit atmaya yeltenen terör örgütlerinin kuruluş tarihçesini, Afrin\'de yaşananların çerçevesini, Afrin merkezli Zeytin Dalı Harekatı\'nın esbab-ı mucibesini doğru bir içerikle ortaya koymak gerekiyor. Bunu başardığımızda, tarihin ve coğrafyanın Türkiye\'ye yüklediği misyonun gereklerini, cephede verilen mücadelenin anlamını ve değerini doğru kavrayabilir ve bütün çıplaklığıyla bihakkın anlatabiliriz. Emperyalizmin yerli lejyonerlerinin, kapitalizmin içerideki sinsi işbirlikçilerinin algılarda oluşturmak istedikleri cepheyi de ancak bu şekilde dağıtabiliriz.\"