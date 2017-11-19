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(Görüntülü Haber) Şırnak'ta öldürülen PKK'nın üst düzey yöneticisi toprağa verildi

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - ŞIRNAK'ta, düzenlenen hava operasyonunda etkisiz hale getirilen, aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride bulunan PKK terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden, 'Delal Amed' kod adlı Hülya Eroğlu'nun cenazesi, Diy

19 Kasım 2017 11:39

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - ŞIRNAK\'ta, düzenlenen hava operasyonunda etkisiz hale getirilen, aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride bulunan PKK terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden, \'Delal Amed\' kod adlı Hülya Eroğlu\'nun cenazesi, Diyarbakır\'da toprağa verildi. Cenazeye HDP\'li mlletvekilleri de katıldı. PKK\'nın kadın örgütlenmesi olan YJA Star\'ın en tepesinde bulunan ve İçişleri Bakanlığı\'nın aranan teröristler listesinin kırmızı kategorisinde yer alırken, 13 Kasım\'da Şırnak\'ın Bestler-Dereler bölgesinde düzenlenen hava operasyonunda öldürülen PKK\'lı terörist Hülya Eroğlu\'nun cenazesi, Şırnak\'tan Diyarbakır\'a getirildi. Yeniköy Mezarlığı\'na güvenlik güçlerinin aldığı önlemlerle getirilen terörist Eroğlu\'nun cenazesine, HDP Mililetvekilleri Feleknaz Uca, Sibel Yiğital ve Berdan Öztürk ile yakınları katıldı. Dini vecibelerin yerine getirilmesinden sonra Eroğlu\'nun cenazesi, toprağa verildi. KANDİL\'DE HDP HEYETİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ Başına 4 milyon lira ödül konulan, KCK\'nın yürütme konseyi üyelerinden biri olan 43 yaşındaki PKK\'lı Hülya Eroğlu, çözüm süreci sırasında Kandil\'e giden HDP heyeti ile yapılan bazı görüşmelere de katılmıştı.

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