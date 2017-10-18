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(Görüntülü Haber) Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 7 ölü, 1 yaralı (4)

GÖÇÜK’TE HAYATINI KAYBEDEN 7 İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ Şırnak Merkez 3 nolu kömür ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 7 işçinin cenazesi toprağa verildi

18 Ekim 2017 12:21

GÖÇÜK’TE HAYATINI KAYBEDEN 7 İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ Şırnak Merkez 3 nolu kömür ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 7 işçinin cenazesi toprağa verildi. Şırnak Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından göçükte hayatını kaybeden Vedat Özden, merkeze bağlı Dağkonak Köyü Mezarlığı’nda, Sekvan Üstün Cizre’de, Yılmaz Mağrur, Mesut Mağrur ile Yüksel Uğur merkeze bağlı Kendale İş Mezarlığı’nda, Mehmet İzer merkez Büyük Mezarlık\'ta ve Abdullah Kayaş ise Tümen Komutanlığı bitişiğindeki mezarlıkta dualar eşliğinde toprağa verildi.

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