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(Görüntülü Haber) Şırnak'ta 'Gençlik ve Huzur Festivali'

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA) -  ŞIRNAK Ak Parti İl Başkanlığı tarafından, Uludere ilçesi Şenoba beldesinde düzenlenen 1'inci Geleneksel Gençlik ve Huzur Festivali'ne çok sayıda kişi katıldı

21 Nisan 2018 20:48


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA) -  ŞIRNAK Ak Parti İl Başkanlığı tarafından, Uludere ilçesi Şenoba beldesinde düzenlenen 1\'inci Geleneksel Gençlik ve Huzur Festivali\'ne çok sayıda kişi katıldı. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Silopi\'de bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi\'nin de katılacağı Gençlik ve Huzur Festivali, sağanak yağış nedeniyle yarıda kesildi. 


Şenoba\'da AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi\'nin de katılması planlanan 1\'inci Geleneksel Gençlik ve Huzur Festivali\'ne çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar festival alanına üst aramasından geçirilerek alana alınırken, çevrede bulunan tepelerde ve festival alanı çevresinde askerler tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. 


Adı sık sık çatışmalarla gündeme gelen Bestler Dereler bölgesi eteğinde Hezil Çayı Kenarında bulunan alanda düzenlenen festival alanı Türk bayrakları ile donatılırken, vatandaşlar Türkçe ve Kürtçe şarkılarla eğlendi. Alanda yöresel kıl çadırları kurulurken, Şırnaklı kadınlar oturdukları kıl çadırlarda şarkılar söyledi. Vatandaşlar yöresel kıyafet olan şal-şepik ve kıraz-fistan ile renklendirdikleri festivalde, gençler Türk bayrakları ile halay çekti. Zaman zaman yağmurun yağdığı alanda gençler yağmura rağmen halay çekmeyi bırakmadı.


NAMAZ KILAN YAŞLI KADINA ASKER MONTUNU VERDİ


Festivale gelen yaşlı bir kadının namaz kıldığı sırada yağmur yağınca, güvenlik önlemi alan bir asker montunu çıkararak yaşlı kadının ıslanmaması için üstünü örttü. Bir vatandaş da yaşlı kadın namaz kılana kadar başında şemsiye ile bekledi.


GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI KATILACAKTI


Şırnak\'ta çeşitli temaslardan bulunmak üzere Silopi\'ye gelen ve Şenoba\'da düzenlenen Gençlik ve Huzur Festivaline katılacağı açıklanan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ise sağnak yağış nedeni ile programını iptal etti. Saat 15:00 sıralarında sağnak yağış nedeniyle vatandaşların alanı terk etmesi ile festival sona erdi.

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