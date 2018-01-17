(Görüntülü Haber) Şırnaklı Leyla'nın üniversite hayalini ilik nakli verdiği kardeşinin öldürülmesi ile sona erdi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)- ŞIRNAK\'ta oturan ve önce annesini kaybeden, ardından ilik kanseri olan kardeşine iliğini verdiği için Lise eğitimini bırakan ve kardeşinin iyileşmesinden sonra liseyi bitirip Üniversiteye giren 22 yaşındaki Leyla Yıldırım\'ın aşçı olma hayali ilik verdiği kardeşi Nihat Yıldırım\'ın öldürülmesi ile sona erdi. Erzincan Üniversitesi Aşçılık Bölümü\'nü kazanan Leyla Yıldırım, iliğini vererek hayata tutunmasına vesile olduğu erkek kardeşinin öldürülmesinin ardından okula bırakarak yeniden Şırnak\'ta çadırda yaşayan ailesinin yanına döndü. Yıldırım, \"Ama, okuma hayalimden hiç vazgeçmedim. Fırsat verilirse yeniden okumak istiyorum\" dedi. Merkeze bağlı Kumçatı beldesinde oturan Yıldırım ailesinin 22 yaşındaki kızı Leyla Yıldırım\'ın yaşamı ve eğitim aşkını yaşadığı dramlar engelledi. Önce annesini kaybeden Yıldırım\'ın kardeşi Nihat Yıldırım 2012 yılında ilik kanserine yakalanınca aile, ilik nakli için seferber oldu. O dönemde lisede okuyan Leyla Yıldırım\'ın ilik nakli için uygun donör olduğu ortaya çıkınca ilik nakli yapıldı ve Leyla\'nın verdiği ilik ile kardeşi Nihat Yıldırım yeniden hayata tutundu. Kardeşine ilik nakli verdiği için liseyi bırakmak zorunda kalan Leyla Yıldırım, kardeşinin iyileşmesi ile birlikte yeniden lise eğitimine devam etti. Liseden sonra Üniversite sınavına gireceği hafta bu kez yeğenini trafik kazasında kaybeden Leyla, her şeye rağmen sınavda çok sevdiği Erzincan Üniversitesi Aşçılık Bölümü\'nü kazandı. Üniversitede aşçılık üniformasını giyen Leyla Yıldırım bu kez ilik vererek hayata tutunmasını sağladığı kardeşinin öldürüldüğü haberi ile yakıldı ve Üniversiteye bırakarak Şırnak\'a geri döndü. Kardeşinin öldürülmesi üzerine Kumçatı beldesinden taşınarak Güneyce köyünde kurdukları çadırda ailesi ile birlikte yaşam mücadelesi veren Leyla Yıldırım, eğitim ile ilgili hayallerini ve yaşadıklarını DHA muhabirine anlattı. Babası Bello Yıldırım akciğer hastası olan ve 12 yıl öncede annesini kaybettiğini ve kardeşinin ilik kanserine yakalandığını söyleyen Yıldırım, kardeşinin Ankara Yıldırım Beyazıt Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemotoloji ve Onkoloji Bölümünde tedavi gördüğü sırada ortaokuldan mezun olduğunu söyledi. Girdiği sınavda Konya Ereğli Anadolu İmam Hatip Lisesi kazandığını söyleyen Yıldırım, şöylme konuştu: \"TEK İSTEĞİM OKUMAK VE AİLEME BAKMAKTI, ÖNLÜĞÜ GİYDİĞİM GÜN KARDEŞİM ÖLDÜRÜLDÜ\" \"Kardeşimin yanında kalacak tek kişi bendim. Lise\'nin 1\'inci sınıfını iki üç hafta hastanede, iki üç hafta okulda geçirdim. O yıl okulu öyle geçtim. Lise ikinci sınıfa geçince okulu bırakmak zorunda kaldım. O yıl hep kardeşimle beraber hastanede kaldım. Kardeşimin ilik nakli olması gerekiyordu kurtulmasının tek yolu kardeşime verebileceğim ilikti. 2014 yılında kardeşim ilik nakli oldu, ona kemik iliğimi verdim. Allah\'a şükür ilik tuttu ve kardeşim yavaş yavaş iyileşmeye başladı. Bende bıraktığım yerde okuluma devam ettim. LYS sınavına bir hafta kala 5 yaşındaki yeğnime araba çarptı ve öldü. Ben LYS sınavına nasıl girdim, nasıl çıktım hatırlamıyorum. O psikolojiyle iyi bir sonuç beklemiyordum ama her şeye rağmen Erzincan Üniversitesini kazandım ve o çok istediğim Aşçılık bölümüne girdim. Ben gerçekten Üniversite okumayı çok istiyordum. Tek kurtuluşum ilk senemde kazanıp gitmekti. Bunu başardığıma gerçekten çok sevindim. Hayatımın en önemli anlarından biriydi. Bizim aşçılık önlüğümüzün ölçüsünü aldıktan sonra üç hafta bekledik. Ne zaman gelecek o önlüğü giyeceğim diye sabırsızlıkla bekliyordum ve geldiği hafta sadece bir kere giydim. Önlüklerin üzerinde Üniversite ismi ve kendi ismimiz yazılıydı. Onu görünce çok duygulandım. Bir gün tek giydim daha da giymek nasip olmadı. O önlüğü giyerken kardeşim aklıma geldi. Okul tatil olsa da önlüğü ona da göstersem. O da görse benimle gurur duysa derdim. Kötü günleri geride bırakmıştım sandım meğer başıma gelecek olan felaketten bile haberim yokmuş. Kardeşimin öldürüldü haberini aldıktan sonra yurttan kaydımı sildim. Eve geldim. Tek hedefim tek isteğim okulu kazanıp, istediğim mesleği yapıp aileme bakmaktı. Ailemi de buradan alıp götürmekti. Buradaki insanlar ezmesin diye. Bizim aile de de okuyan tek kız benim. Şuanda istediğim tek şey okuluma tekrar geri dönüp o önlüğü giyip bir daha çıkarmamayı istiyorum. 17 kişi iki çadırda kalıyoruz. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz.\"