(Görüntülü Haber) Şırnak şehidi Kurmay Albay Gökhan Peker anısına 'Bisiklet turu' düzenlendi

İSTANBUL (DHA) - ÇATALCA Belediyesi 18. Erguvan Festivali kapsamında, Şırnak\'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Beldesi\'nde meydana gelen elim helikopter kazasında 12 silah arkadaşıyla birlikte şehit düşen Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker anısına \"Bisiklet Turu\" düzenlendi. YOĞUN KATILIM OLDU Acı kaybıyla Çatalca’yı yasa boğan Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker adına düzenlenen Bisiklet Turu’na Çatalca Doğa Sporları ve Bisiklet Kulübü (ÇADOSK), Büyükçekmece Bisiklet Kulübü, Beylikdüzü Bisiklet Kulübü, Kapaklı Spor Kulübü, Saray Belediyesi Bisiklet Kulübü, Silivri Bisiklet Kulübü, Vize Bisiklet Kulübü, Tekirdağ Bisiklet Kulübü, KÜDAK, Edirme Bisiklet Kulübü, Küçükçekmece Bisiklet Kulübü, Çorlu Bisiklet Kulübü, Çerkezköy Lions By Bisiklet Kulübü, Balıkesir Üniversitesi Bisiklet Topluluğu ve Esenyurt Bisiklet Kulübü yanı sıra bisiklet ve doğa tutkunları katıldı. STARTI BAŞKAN CEM KARA VE ŞEHİDİN AİLESİ BİRLİKTE VERDİ Çatalca Doğa Sporları ve Bisiklet Kulübü (ÇADOSK) işbirliğinde düzenlenen “Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker Bisiklet Turuönun startı, Çatalca Cumhuriyet Meydanı’nda Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara ve Şehit Albay Gökhan Peker\'in ailesi tarafından verildi. Bisiklet Turu başlamadan önce şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Burada bir konuşma yapan Çatalca Doğa Sporları ve Bisiklet Kulübü (ÇADOSK) Başkanı Sinan Gürel ve tüm bisiklet grupları adına Fevzi Çoban, böyle anlamlı bir günde ve etkinlikte pedal çevirmenin bisikletliler için önemine değinerek Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker\'i rahmetle andılar. Daha sonra bir konuşma yapan Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara konuşmasında Şehit Kurmay Gökhan Peker\'i saygı ve rahmetle andığını ifade etti. Çatalca şehidinin acısını unutmayacak diyen Başkan Cem Kara,\"Şehitlerimiz, vatan, millet, istiklal, hürriyet, insanlık ve barış uğruna canlarını feda ettiler. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın\" dedi. \"ALBAYIMIZ ÇATALCA’MIZIN DEĞERİDİR\" Konuşmasında 18. Erguvan Festivalinde böyle etkinliklere ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Cem Kara, festivalin amacının Çatalca\'nın unutulmaya yüz tutan değerlerini unutturmamak ve gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu belirtti. Sözlerinin devamında Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker\'in de Çatalca\'nın yetiştirdiği değerlerden olduğunun altını çizdi. \"EY İSTANBUL YOK OLUYORSUN, ÖLÜYORSUN\" Başkan Cem Kara, Çatalca’nın İstanbul için önemini anlattığı konuşmasında, \"18. Erguvan Festivalimizin amacı değerlerimizi anlatmaktır. Çatalca’nın değerlerini İstanbul’un ve Türkiye’nin bilmesi gerekir. Konserler festivalin halkın ilgisini çekmek için düzenlenen bir etkinliktir. Bu festivalle Çatalca’yı İstanbul’a ve tüm Türkiye’ye duyurmak için Çatalca Değerleri ile Buluşuyor teması ile yola çıktık. Gelecek adına, mega kent İstanbul adına çok önemlidir ilçemiz. İstanbul’un 39 ilçesi içerisinde en kritik öneme sahip, pek çok değeri içerisinde barındıran bir ilçeyiz. 15 milyon nüfuslu İstanbul’un yüzde 45’i her türlü betonlaşmaya kentleşmeye karşılık orman alanıdır. Bu orman alanına yüzde 65 ile katkı sunan ilçe Çatalca’dır. Çatalca İstanbul’un yüzölçümüyle 5’te 1’i olan en büyük ilçesidir. Terkos, Sazlıbosna, Büyükçekmece Baraj Gölü ile Istranca Dereleri ile yer altı su kaynakları ile İstanbul\'un suyunu veren ilçesidir. yüzde 29’u 1. Sınıf tarım alanları ile tarım yapan bir ilçeyiz. Toprak yaşamamız için su kadar önemlidir. Toprağını kaybeden vatanını kaybeder. Festivalimizle bu değerlerimizi İstanbul\'a, Türkiye\'ye ye anlatmak istiyoruz. İstanbul \'a sesleniyoruz, Ey İstanbul yok oluyorsun, ölüyorsun, bak yaşam kaynakların bizde, duy sesimizi diyoruzö sözleriyle anlattı. 53 km’lik parkuru pedalladılar Konuşmaların ardından startı verilen Bisiklet Turu; İnceğiz Mahallesi, Kabakça Mahallesi, İhsaniye Mahallesi, Akalan Mahallesi, Subaşı Mahallesi, Örcünlü Mahallesi, Nakkaş Mahallesi, Mehmetçik Meydanı’nda son buldu. 53 km’lik parkurun sonunda bisikletliler Şehit Albay Gökhan Peker’in Nakkaş Mahallesi\'nde bulunan kabrini ziyaret etti ve anma töreni de gerçekleştirildi. \"BAYRAĞININ ŞANINI, CANINDAN ÜSTÜN TUTAN ŞEHİDİM\" Törende ÇADOSK adına bir konuşma gerçekleştiren Örcünlü 12. Mühimmat Bölük Komutanı Yüzbaşı Gökhan Sunman\'ın, \"Şehidimizin huzurunda saygıyla eğilirken, vatanı için canını feda etmiş kahramanlarımız için ne yapsak yetersiz olacağının bilincindeyiz. Şimdi şehidimize seslenmek istiyorum; Türk Vatanının kutsallığını, Türk Milletinin namusunu ve Türk Milletinin Bayrağının şanını, canından üstün tutan şehidim, ne mutlu sana ki en kutsal emanetini aldığın gibi lekesiz ve tertemiz sahibine ulaştırdın. Vatan için en kutsal varlığını, canını veren Yiğit Şehidim, manevi varlığından güç alan bizler her ne halde olursa olsun, bu vatana göz diken iç ve dış tüm düşmanlarımızı bertaraf ederek senin emanetini daha yükseklere taşıyacağız. Vatan ve bayrak uğruna toprağa düşen Aziz Şehidim, seni bizden ayıran ecel kalplerimizi asla ayıramayacaktır. Kutsal emanetin olan Türk Vatanı ilelebet hür kalacaktır\" sözleri duygusal anlar yaşattı. Anma programı Nakkaş Mahallesi İmamı Ali İhsan Kaymak tarafından okunan dualar sonrası yapılan ikramlarla son buldu.