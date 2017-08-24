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(Görüntülü Haber) Sıraya girmek istemedi, geline takıyı drone ile taktı

Haber- kamera Osman Nuri BOYACI DENİZLİ, (DHA)İZMİR'de fotoğraf makinesi ve kamera satışı yapan Gani Güleç, kuzeninin düğününde takı kuyruğuna girmek istemeyince geline takıyı drone ile taktı

24 Ağustos 2017 18:53

Haber- kamera Osman Nuri BOYACI DENİZLİ, (DHA)İZMİR\'de fotoğraf makinesi ve kamera satışı yapan Gani Güleç, kuzeninin düğününde takı kuyruğuna girmek istemeyince geline takıyı drone ile taktı. Damadın babası ile 5 bin lirayı uc uca ekleyip, drone bağlayan Gani Güleç, drone uçurup takıyı geline taktı. İzmir\'de fotoğraf makineleri ve kamera satışı yapan Gani Güleç, kuzeninin düğününde ilginç bir olayı imza attı. Fatih ve Hülya Dilekçi\'nin kır düğün salonunda yapılan düğününe katılan ve düğün çekimlerini yapan Gani Güleç, uzun takı kuyruğuna girmek istemeyince takıyı geline kullandığı drone ile yaptı. Takı törenine geçildiğinde damadın babası ile toplamı 5 bin lira olan paraları uç uca ekleyen Gani Güleç, daha sonra paraları dronea bağladı. Güleç, daha sonra drone uçurarak 5 bin lirayı gelinle damadın bulunduğu yere gönderdi. Drone ile para geldiğini gören damat ve gelin de kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Drone bağlı paralar sökülerek geline takıldı. İlginç anlar davetliler tarafından kamerayla kaydedildi.

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