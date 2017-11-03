(Görüntülü Haber) Sinpaş yeni projesi Metrolife'ın lansmanı yapıldı

İstanbul, 3 Kasım (DHA) - Gayrimenkul sektörünün önemli firmaları arasında yer alan Sinpaş, İstanbul Sancaktepe\'de yeni projesi \'Metrolife\'ı hayata geçiriyor. Kent merkezi ve metroya yakınlığı ile öne çıkan projede yatırımcılara, lansmana özel yüzde 30\'a varan indirim fırsatları da sunuluyor. Projenin lansmanında konuşan Sinpaş GYO Genel Müdürü Seda Gacemer, \"Metrosuyla, şehir hastanesi ile Sancaktepe, İstanbul’un en gözde yaşam merkezlerinden biri haline geliyor. Metrolife’da yaşayan bir kişi Üsküdar’daki işine 27 dakikada, Zincirlikuyu’ya ise sadece 45 dakikada ulaşacak. Hem yetişkinler hem de çocuklar için her detayın düşünüldüğü projemiz, sağlık ve sporla iç içe bir yaşamın da kapılarını açıyor\" dedi. Yatay mimari ön planda Sancaktepe\'de pek çok projeleri olduğunu ve bunların çoğunu hayata geçirdiklerini dile getiren Gacemer, \"Hem yaşam hem de yatırım değeri olan başarılı işler yaptık. Şimdi de bölgenin en değerli noktalarında birinde Metrolife\'ı hayata geçiriyoruz. Burada diğer projelerimizden farklı olarak büyük bir çarşı kompleksi ve meydanımız var. Site, konut yerleşimini de ayrıştırılmış olarak yeni tarzda bir mimari anlayışla müşterilerimize sunuyoruz. Toplamda 554 konuttan oluşan projemizde 1+1\'den 4+1\'e kadar daire seçeneklerimiz var. Sancaktepe\'nin nüfusu Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir\'e göre daha genç. Bu nedenle biz konut yelpazemizi çeşitlendirdik. Ailelerinden de çok tercih ettiği bir bölge. Özellikle yatay mimariye sahip olması tercih sebebi olmasını sağlıyor. Fiyatlarımız da en küçük daire 290 bin liradan başlayıp, bir milyon 30 bin liraya kadar yükseliyor\" diye konuştu. Gacemer ayrıca lasmana özel yüzde 10\'luk, peşin ödemeye özel yüzde 20\'lik bir indirim fırsatı sağladıklarını da sözlerine ekledi.