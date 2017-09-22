(Görüntülü Haber) Sinpaş Genel Müdürü Gacemer: Gökorman projesiyle yeşili gökyüzüyle buluşturuyoruz

İSTANBUL,(DHA)- SİNPAŞ Genel Müdürü Seba Gacemer, İstanbul Anadolu Yakası Ümraniye\'de hayata geçirdikleri yeni konut projesi Gökorman\'ın basına tanıtımında yaptığı konuşmada, \"Yeşile olan hayranlığımızdan ilham aldığımız bu güzel lokasyonda, özgün bir tasarım anlayışı ile gökyüzüne uzanan mimarisiyle Gökorman\'ı tasarladık. Türkiye\'de ilk kez yaptığımız mimariyle yeşili gökyüzüyle buluşturuyoruz\" dedi. Sinpaş GYO Anadolu Yakası Ümraniye\'de hayat geçireceği 18\'inci projesi olan Gökorman için tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıda projeye ilişkin bilgi veren Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer, \"Üsküdar-Ümraniye-Şile yolu üzerinde yeni projemize başlıyoruz Gökorman projemiz. Bu sefer yeşili cephedeki mimari tasarımımızda kullanmak istedik. Panoramik orman manzarasını evin içine ne kadar alabilirizden başlayan bir fikirle cepheden itibaren doğa,yeşil bütün ilham kaynağımız bunlar oldu\" diye konuştu. \"PROJEDE TAYLAND\'IN KO TAPU BÖLGESİNDEN İLHAM ALDIK\" Projenin ilham kaynağının Tayland\'ın Ko Tapu bölgesindeki yeşilin kayalıklara uzanmasından aldıklarını aktaran Gacemer ,\"Tayland\'ın Ko Tapu (or Khao Tapu) bölgesindeki yeşil kayalıkları sarmıştır, muhteşem heykelsi görünümler, harika perspektifler sunar. Bizim Gökorman\'daki ilham kaynağımız bu Tayland Ko Tapu bölgesindeki kayalıklar. Orada da devasa kayalıklar yeşiller yukarıya doğru çıkıyor o yükseklikte de yaşayabiliyor, bu nasıl olabiliyor buradan başlayarak tabi ki mühendisliğin bugün geldiği noktada; peyzaj mimarisinin ,mühendisliğin ve mimarinin ortak çalışmasıyla biz şuanda dünyada da örnek bulunan yeşilin dikey mimariye nasıl çıkarılması gerektiğini kendi içimizde Gökorman projemizde çözdük. Projemiz bittikten sonra rengarenk mevsim değişiklikleriyle birlikte değişen bir cephe siluetiyle, sabah güneşin ışınlarıyla, akşam ayrı bir manzara verecek şekilde bir proje yaptığımız için son derece heyecanlıyız ve bunu Türkiye\'de ilk defa yapıyoruz\" ifadelerini kullandı. Projenin özgün mimarisiyle İstanbul’a nefes aldıracağını aktaran Gacemer şunları söyledi: \"Pencerenizi gökyüzü ve orman manzarasına açacağınız Gökorman’da doğanın güzelliklerine komşu olacaksınız. Cephesinde taşıdığı 200 ağaç ve 2000’den fazla peyzaj bitkisiyle yılda 4 tona yakın karbonu oksijene dönüştürecek Gökorman size nefes aldıracak. Gökorman, sakinlerine Anadolu Yakası’nın kalbinde kentli kimliğin yanı sıra doğaya ne kadar yakın olduklarını da hissetme olanağı sunacak. Yatırımcısına da giderek artan değer kazandıracak. Saksıda balkona konulan bir trend değil bu yani katlar boyunca uzanan ve evlerin penceresinden baktığınızda bir ağacın bir dalında bir kuşun yuva yaptığını bile görebileceğiniz, yaşayan bir organizmayı biz projemizin tasarımında kullanacağız.\" \"AYNI ZAMANDA İDEAL YATIRIM FIRSATI SUNUYOR\" Gökorman\'ın konumu itibariyle avantajlı bir lokasyona sahip olduğunu dile getiren Gacemer, \"1+1 daireden 4+1 daire tipine kadar farklı seçeneklerle planlanan Gökorman’da yer alan ev tiplerinin yüzde 70’i 100 m2’den büyük dairelerle ailelere seslenirken, geri kalan daireler ise iş merkezlerine ve metroya yakınlığı ile genç profesyonelleri hedefliyor. Şile yolu üzerinde Çekmeköy-Ümraniye aksında yükselecek Gökorman, Ataşehir’e 10 dakika, Ikea ve Metro’ya 4 dakika, 3. Köprü ve TEM’e birkaç dakika mesafede olmasıyla çok avantajlı bir lokasyona sahip. Gökorman’ın kolay ulaşım sağlanan avantajlı konumu, aynı zamanda ideal bir yatırım fırsatı da sunuyor. Gökorman, köklü eğitim kurumlarına, gelişmiş donanımlı sağlık kuruluşlarına, alışveriş ve iş merkezlerine yakınlığıyla da öne çıkıyor\" açıklamalarında bulundu. ÖZEL TASARIM ŞEFFAF ODALAR Gökorman’da ısıtma sistemine sahip, camla kaplı ‘Şeffaf Odalar’da manzaranın ve güzelliklerin tadının dört mevsim doyasıya çıkarılacağını vurgulayan Gacemer, \"Yaz-kış demeden göz alıcı manzaranın tadını çıkarabileceğiniz Şeffaf Odalar’da ister dinlenecek, isterseniz dostlarınızla keyif vakit geçireceksiniz. Rekreasyon alanları, çok amaçlı spor merkezi, yürüyüş yolu ve kapalı havuz imkanları ile sağlıklı ve zinde hayata sahip olmak çok kolaylaşacak. Günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz çarşınız da yanı başınızda\" şeklinde konuştu. 330 milyon TL yatırım bedeli ile Gökorman, lansmana özel sunduğu yüzde 10 indirim avantajının yanısıra, yüzde 5 peşinat ve 60 ay vade farksız ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmak isteyenleri bekliyor.420 dairenin yüzde 70’ini 100 m2 üzeri daireler oluşturuyor. Fiyat aralığı ise 359.000 bin ile 1 milyon 665.000 TL arasında değişiyor.