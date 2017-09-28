(Görüntülü Haber) Sinpaş Finans Şehir'in ilk konutları satışa çıktı

Merve Dundar - Özgür Kumanovalı / İstanbul, 28 Eylül (DHA) - İSTANBUL Finans Merkezi yakınlarında hayata geçen “Sinpaş Finans Şehir” konut projesinde ilk konutlar satışa çıktı. Ön talep toplama süreci sona eren projede 2 bin 500 konut yer alacak. \'Şehirli\' konseptiyle tasarlanan yapıların en önemli özelliği ise yatay mimariye sahip olmaları. Sinpaş Yapı tarafından İstanbul Anadolu Yakası Ümraniye\'de gerçekleşen projenin satışlarına başlandı. Sinpaş Yapı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik ve Sinpaş Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik, projenin ayrıntılarını paylaştığı basın toplantısında, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. \"Teslimat 2019\'da\" Projede “yüksek yapılardan” uzak durduklarını söyleyen Sinapş Yapı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, \"Çevremizde çok yüksek yapılar var. Biz bundan kaçındık, şehir hayatını konsept olarak aldık. Mimaride ise dış cephesi tuğla, doğal görünümlü taş olan ve kenet çatılarla kaplı yapıları tercih ettik. Ön talep toplama sürecinde yaşadığımız yoğunluğun ardından bugünden itibaren satışlara başlıyoruz. İnşaatımız da bir yandan devam ediyor. İnşallah 2019\'da teslimatları yapacağız\" dedi. \"Ulaşım olanaklarıyla da kolaylık sağlayacak\" Projenin klasikleşmiş şehir konseptinin bir yansımasını sunacağını söyleyen Sinpaş Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik, \"Projemizde yer alan sosyal alanların kentli yaşama uyum sağlayabilecek yeterlilikte olmasını hedefledik. Araç ve bisiklet yolları, yaya sirkülasyon yolları, kent mobilyaları tüm ince detaylarıyla çözüldü. Hatta otoparkların ağaçlandırılmasına kadar pek çok ince detayı burada görme fırsatımız olacak. İstanbul Finans Merkezi\'nin hemen yanında konumlanan projemiz kolay ulaşım imkanlarına da sahip olacak. Bir yakamızda TEM bağlantı yolu diğer yakamızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'ne giden ana ulaşım aksı var. Bu iki ulaşım aksına da direkt kara yoluyla bağlantı yapılacak. Yeni Sahra\'dan başlayarak İstanbul Finans Merkezi\'ni, Ümraniye\'yi devamında da Kandilli\'den hatta Boğaz altından karşıya geçecek olan yeni bir metro hattının da yapımına başlandı. Bu metro istasyonu da yine projemizle iç içe olacak\" diye konuştu. 141 bin metrekarelik alana yayınlan, yatay mimarisi ile öne çıkan projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri ile “home ofis” ve ticari alanlar da yer alıyor. Mahmut Sefa Çelik’in verdiği bilgilere göre, Sinpaş Finans Şehir içindeki meydanı, şehir parkı, eğitim ve sağlık kompleksleri, çocuk oyun alanları, konseptli iç bahçeleri, kafe ve restoranları, mağazaları, spor kompleksi ve çarşısı ile her türlü ihtiyaca cevap verecek bir tasarıma oluşturuldu. Konut ile şehir hayatını kaynaştırmayı amaçlayan projede özel kaldırım tasarımları, kent mobilyaları ve çocuk oyun alanları yer alıyor. Projede ayrıca bisiklet kullanımını güncel hayata dahil edecek düzenlemeler de var.