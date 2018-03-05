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Ekonomi

(Görüntülü Haber) Sinop'ta soğuk hava balık tezgâhlarını vurdu

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta son günlerde etkili olan soğuk hava ve fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca balık fiyatları arttı

05 Mart 2018 23:33

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP\'ta son günlerde etkili olan soğuk hava ve fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca balık fiyatları arttı. Sinop\'ta geçen hafta itibarıyla soğuk ve yağışlı hava etkili oldu. Fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Bu durum balık fiyatlarnın da artmasına neden oldu. 20 yıldır balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu, bu yılın balıkçılık açısından geçen yıllara oranla zayıf geçtiğini söyleyerek \"Bunun sebebi ise hava şartları ve bilinçsiz avlanmak. Son günlerde denizlerde fırtınanın hâkim olması, kayıkların çalışamamasına neden oluyor ve bu da balık sayısının azalmasına yol açıyor. Sattığımız balıklar da maalesef havuz balığı. Bu yüzden balık fiyatları biraz arttı. Son bir haftadır denizlerde fırtına hâkim. O yüzden de balık sayısı çok azaldı. Satışlarda çok büyük bir düşüş yok ama fiyatlar geçen yıllara oranla çok yüksek. Şu an çipura kilosu 27 TL, levrek 25 TL, somon 20TL, deniz levreği 35 TL\'den den satıyoruz. Fiyatlarda yüzde 15-20 arasında bir artış oldu\" dedi.

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