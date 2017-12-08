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(Görüntülü Haber) Sinop'ta 'Kudüs' protestosu

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta AK Parti İl Başkanlığı tarafından cuma namazı sonrasında düzenlenen eylemde ABD tarafından Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması kararı protesto edildi

08 Aralık 2017 19:35

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA) - SİNOP\'ta AK Parti İl Başkanlığı tarafından cuma namazı sonrasında düzenlenen eylemde ABD tarafından Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti olarak tanınması kararı protesto edildi. Büyük Cami\'deki cuma namazı sonrasında düzenlenen eylemde, ABD protesto edildi. Eylemde basın açıklaması yapan AK Parti Sinop İl Başkanı Ali Çöpcü, \"Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın hukuksuz Kudüs açıklaması, insanlık vicdanını yaralamış ve bölgemizdeki sorunları derinleştirmiştir. Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti artırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir\" dedi. Basın açıklamasının ardından eylem sona erdi.

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