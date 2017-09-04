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(Görüntülü Haber) Sinop'ta kaza: 1 ölü, 2 yaralı

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA) - SİNOP-Boyabat karayolunda bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

04 Eylül 2017 02:39

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA) - SİNOP-Boyabat karayolunda bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Sinop- Boyabat karayolunda meydana geldi. Henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobilde bulunan Kazım Pekcan olay yerinde yaşamını yitirdi, Seda Nur Şahin ve Halim Altunbaş ise ağır yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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