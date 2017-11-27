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(Görüntülü Haber) Sınırı annesinin sırtında geçen Gineli Mohamed donarak öldü (2)

KÜÇÜK MOHAMED, ERZURUM'DA TOPRAĞA VERİLDİ İran sınırından kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaparken, annesi Fotoumata Koumabassa'nın sırtında, Karasu çayını geçtiği sırada ıslandıktan sonra donarak, ölen 3 yaşındaki Mohamed Koumabassa'nın cenazesi, Er

27 Kasım 2017 21:06

KÜÇÜK MOHAMED, ERZURUM\'DA TOPRAĞA VERİLDİ İran sınırından kaçak yollarla Türkiye\'ye giriş yaparken, annesi Fotoumata Koumabassa\'nın sırtında, Karasu çayını geçtiği sırada ıslandıktan sonra donarak, ölen 3 yaşındaki Mohamed Koumabassa\'nın cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı. Asri mezarlık içinde bulunan Erzurum Büyükşehir Belediyesi\'ne ait gasilhaneye getirilen küçük Mohamed\'in cenazesi, burada yıkandı. Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'ne bağlı Kadın Konuk Evi\'ne yerleştirilen acılı anne Fotoumata Koumabassa da oğlunun cenazesine katıldı. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü\'ne bağlı din görevlisi Hüseyin Yılmaz\'ın kıldırdığı cenaze namazında İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan ve personel, küçük Mohamed için saf tuttu. Mohamed Koumabassa\'nın cenazesi kılınan namazın ardından asri mezarlıktaki çocuk parselinde toprağa verildi. Minibüsün içinde bekleyen acılı anne, oğlu toprağa verilirken, aracın kapısını açarak, izledi. Küçük Mohamed annesi, oğlu defnedilirken, gözyaşlarına boğuldu. İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'nce küçük çocuğun mezarına çelenk konuldu. Malezya\'dan İran\'a geldiğini anlatan Fotoumata Koumabassa, burada anlaştığı bir taksicinin belgelerini elinden aldıktan sonra kendilerini sınıra bırakarak, kaçtığını söyledi. Koumabassa, kendilerinin de yürüyerek, Türkiye\'ye giriş yapmak isterken, başlarına bu felaketin geldiğini dile getirdi.

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