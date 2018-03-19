T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Sınırdaki nöbet kulübesine roketli saldırı: 18 terörist etkisiz hale getirildi

Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine; 'Sınırda eylem hazırlığındaki terörist öldürüldü' başlıklı haberimizi, gelişmeler doğrultusunda kaynağından alınan bilgilerle yeniden veriyoruz

19 Mart 2018 22:29

Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine; \'Sınırda eylem hazırlığındaki terörist öldürüldü\' başlıklı haberimizi, gelişmeler doğrultusunda kaynağından alınan bilgilerle yeniden veriyoruz. ---------------------------- YENİDEN Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- SURİYE\'de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn ilçesinden, Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesinde askerlerin nöbet kulübesine roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken, topçu birliklerince ateş altına alınan 18 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye\'nin Haseke kentine bağlı, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn ilçesinden Ceylanpınar sınırında askerlerin görevli olduğu nöbet kulübesine yönelik roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda, roket boş alana isabet edip patlarken, yaralanan olmadı. Olayın ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, roketin atıldığı bölgeyi ateş altına aldı ve terörist grubundaki 11 terörist öldürüldü, 7\'si ise yaralandı. 18 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yazıişleri MüdürlerininYENİDEN Şafak SAĞCEYLANPINARDHA SURİYEPKKYPGResulaynCeylanpınarSaldırıdaSuriye HasekeOlayın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24