(Görüntülü Haber) Sınırdaki evlere Türk bayrağı (2)

Murat KİBRİTOĞLU-Ferhat DERVİŞOĞLU-Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- SURİYE\'nin İdlib kentindeki çatışmasızlık bölgesinde bordo bereliler keşif faaliyetini sürdürürken, sınırdaki evlere de Türk bayrakları asıldı.



Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'ne bağlı sıfır noktasındaki Oğulpınar Mahallesi\'ndeki askeri haraketlilik tüm hızıyla sürüyor. Sınırın yüksek bölgesine askeri iş makineleriyle düzleme yapılan alanlara fırtına obüsleri yerleştiriliyor. Namluları İdlib\'e çevrilen obüsler her an ateş emrine hazır bekletiliyor.



Bu arada bölgeye sevk edilen askeri araçların içinden geçtiği Oğulpınar Mahallesi\'nde sınırı gören evlere Türk bayrakları asıldı. Bir evde birden çok bayrak asılması dikkat çekerken, iki ülke arasında akrabalık bağları olan Türk vatandaşlarının gözü kulağı da İdlib\'e çevrildi. Oğulpınarlılar, Suriye\'deki çatışmaların bir an önce sona ermesini istediklerini söyledi.