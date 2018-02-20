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(Görüntülü Haber) Sınırda yakalanan köpekler ihaleyle satıldı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de yurda kaçak sokulmak istenirken yakalanan 5 yavru köpek, açık artırmayla 9 bin liraya Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından satın alındı

20 Şubat 2018 18:52

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de yurda kaçak sokulmak istenirken yakalanan 5 yavru köpek, açık artırmayla 9 bin liraya Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından satın alındı. Edirne\'de sınır kapılarında çeşitli tarihlerde yurda kaçak olarak getirilmek istenen pomeranian ve bulldog cinsi 5 yavru köpek, Edirne Tasfiye İşletmeleri (TASİŞ) tarafından açık artırmayla satışa çıkarıldı. Kapıkule Sınır Kapısı\'nda 7 bin 80 liradan satışa çıkarılan köpeklerin tamamını 9 bin liraya HAYTAP satın aldı. Edirne Doğayı, Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği\'nde ve üyelerinin evlerinde barınan 5 köpek Kapıkule Sınır Kapısı\'na getirilerek ihaleyle alan HAYTAP saha temsilcisi Zuhal Arslan\'a teslim edildi. Köpekleri teslim aldıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Arslan, hayvanların mal statüsünden çıkarılıp petshop\'larda satış yasaklanmasını istediklerini söyledi. Hayvanlarım mal statüsünden bir an önce çıkarılması gerektiğini söyleyen Arslan, \" Yurda kaçak sokulmak istenilen cins hayvanlar yakalandı. Bunların hala eşya statüsünde oldukları için bugün gümrükte satışları yapıldı. Satışını biz HAYTAP olarak aldık. Amacımız petshop\'ların bunları almasının önüne geçmek, üretimi ve satışı engellemek. Bu sebepten biz aldık biz bunları kısırlaştırıp sözleşmeyle sahiplendireceğiz. Maalesef bu ihalelerin önüne geçemiyoruz. Gümrük Bakanlığı ile defalarca yazışsak da bunlar mal olduğu için satılıyor. Bunlar mal değil, can satılmamalı. Bunlar hayvan severlere ve derneklere HAYTAP\'a teslim edilmeli. Çok sayıda hayvan satın alıyoruz. Bugün 9 bin liraya mal oldu. Bunları biz insanları yardımlarıyla destekleriyle satın alıyoruz. Artık diyoruz ki petshop\'larda satışlar yasaklansın. Devlet sesimizi duysun\" dedi. HAYTAP\'ın aracına konulan yavru köpekler derneğin kliniğinde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere İstanbul\'a götürüldü.

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