(Görüntülü Haber) Sınırda çocuk olmak

Suriye sınırında bulunan Hatay\'ın Oğulpınar Mahallesi\'nde yaşayan çocuklar, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na kum ve taştan yaptıkları Türk bayrağı figürü ve askerlere sevgi gösterisinde bulunarak destek veriyor. Suriye\'deki terör örgütlerine atılan roket ve bombaların gölgesinde futbol da oyun oynayan çocuklar, korkmadıklarını söyledi.



Okuldan dönüşte hayvan otlattığını söyleyen Kamil Şanverdi (17), Türk askerinin Afrin\'e müdahalesinden önce teröristlerin ilçedeki sivillere roketlerle saldırdığını hatırlatarak, \"Eskiden buralara daha çok roket düşüyordu. Askerler geldikten sonra kendimi daha güvende hissediyorum. Buradan top atışlarını duyuyoruz. Sınıra yakın yerlerde hayvanlarımızı otlatıyoruz ama korkmuyoruz. Askerin hep arkasındayız, destekçileriyiz. Beni de askere şimdi götürseler giderim\" dedi.



Asker kamuflajı giyip kep takan Mehmet Şanverdi (8) ise kum ve toprakla yaptıkları Türk bayrağı ile harekata katılacak olan askerleri karşıladıklarını ifade etti.



Ahmet Şanverdi (11) de eskiden kum ve taşla \'horoz\' adını verdikleri oyunu oynadıklarını, şimdi ise askere sevgilerini göstermek için Türk bayrağı hazırladıklarını söyledi.



Taş ve kumdan yaptıkları figürün yanına koydukları Türk bayrağını da öpen çocuklar, askerlere sevgilerini gösteriyor.

