(Görüntülü Haber) Sınırda 23 Nisan coşkusu

Abdullah KAYA- Halil ÜLKER/ŞEMDİNLİ (Hakkari), AHLAT (Bitlis), (DHA) - HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinin Irak sınırındaki Umurlu köyünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama yapıldı. Sınırdaki öğrencilerin gösterileri, büyük beğeni topladı. Şemdinli\'nin Irak sınırında bulunan Derecik beldesindeki Umurlu Köyü İlk ve Ortaokulu öğrencileri, düzenlenen etkinlikle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Köyde yaşayan aileler ile komutanların da izlediği minik öğrencilerin dans ve tiyatro gösterileri, büyük beğeni topladı. Kutlamalar, öğrencilerin söylediği şarkılar ve okulun folklor ekibinin gösterisiyle sürdürüldü. Etkinliği izlemeyene gelenler ise öğretmenlerle kol kola girip, halay çekti. AHLAT\'TA KÖY OKULUNDA 23 NİSAN KUTLAMASI Bitlis\'in Ahlat ilçesindeki Burcukaya Köyü İlkokulu\'nda yapılan 23 Nisan kutlamaları da coşkulu geçti. Şiirlerin okunduğu kutlamalarda, öğrencilerin dans gösterileri, veliler ve öğretmenler tarafından ilgiyle izlendi. Kutlamalarda çeşitli yarışmalar da yapıldı. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.