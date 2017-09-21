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(Görüntülü Haber) Sınıra iş makineleri sevkiyatı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nden askeri iş makineleri, konvoy halinde Cilvezögü Gümrük Kapısı'ndan tampon bölgeye geçti

21 Eylül 2017 19:17

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Reyhanlı İlçesi\'nden askeri iş makineleri, konvoy halinde Cilvezögü Gümrük Kapısı\'ndan tampon bölgeye geçti. Askeri birliklerden bölgeye sevk edilen askeri iş makineleri, 9 araçlık askeri konvoy, Reyhanlı İlçesi\'ne geldi. Suriye sınırındaki askeri birliklere gönderile iş makineleri, güvenlik önlemleri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan geçiş yaptı. İş makinelerinin sınır bölgesindeki askeri birliklerin çalışmalarında kullanılacağı bildirildi.

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