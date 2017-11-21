(Görüntülü Haber) Sinir krizi geçirip, evi yakmaya çalıştı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da psikolojik tedavi gören 34 yaşındaki Ali B., sinir krizi geçirip, bıçakla vücudunun zexitli yerlerini kesti. Çevresindekiler tarafından sakinleştirilemeyen genç adam, balkonundaki talaşları ateşe vererek evini yakmaya çalıştı. Olay, gece yarısı merkez Seyhan İlçesi 2000 Evler Mahallesi 76020 Sokak\'ta meydana geldi. Anne ve babası ile aynı evde oturan Ali B., psikolojik sorunlar nedeniyle tedavi görmeye başladı. Bir süreden bu yana ilaçlarını kullanmadığı öne sürülen Ali B., gece yarısı sinir krizi geçirip, bıçakla kendine zarar verdi. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin de sakinleştiremediği Ali B., bu kez de balkondaki talaşları ateşe vererek, evini yakmaya çalıştı. Kimseyi kendisine yaklaştırmayan Ali B., polisin uzun uğraşı sonucu evden çıkmayı kabul etti. Balkondaki alevler, çağrılan itfaiye ekibi tarafından büyümeden söndürüldü. Baş ve kollarında bıçak yaraları bulunan Ali B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ali B.\'nin anne ve babası, daha sonra polis merkezine giderek oğullarından şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.