(Görüntülü Haber) Sınıfta sabitlenmeyen dolabın altında kalan Yusuf yoğun bakımda (4) (FOTO) 

DOKTORU: YUSUF\'UN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR



Bursa\'da dün Canaydın İlkokul\'nda meydana gelen olayda sınıfta üzerine devrilen dolabın altında kalarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedavi altına alınan Yusuf Ertaş\'ın tedavisi sürüyor. Yoğun bakım ünitesinde yatırılan Yusuf\'un tedavisini sürdüren Doç. Dr. Özgür Taşkapıoğlu, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu, hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi. \"Yusuf\'un şu andaki durumu ilk geldiği zamandan daha iyi\" diyen Doç.Dr. Özgür Taşkapıoğlu, şunları söyledi:



\"Hasta üzerine dolap devrildikten sonra şuuru kapalı olarak acil servise getirildi. Kafa tabanında ve kafatasının üst kısmında kırıkları vardı. Takip amacı ile yoğun bakıma yatırdık. Beyin kanaması geçirdğini tesbit edince gece ameliyata aldık. Kanama tamamen boşaltıldı. Şu an yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Hayati tehlikesi de devam ediyor. Yalnız, şu andaki durumu ilk geldiği zamandan daha iyi. Bundan sonraki süreçte ölçtüğümüz beyin basıncı normal. Takibine devam edeceğiz. Bu ciddi bir tramva, ağırlığı konusunda net bir fikrimiz yok ama kafatasında bu derecede bir kırığa sebep olması için ağır olması gerekiyor.\"



Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yakup Canıztez ise \"Çocuğumuz ciddi bir travma sonrasında hastanemize getirildi. Acil koşullarda ameliyatı yapıldı. Şu anda durumu iyiye gidiyor. Ne yazık ki hayati tehlikesi devam ediyor. Gerekli tedavileri devam edecek. İnşallah en kısa zamanda iyileşmesini temenni ediyoruz\" diye konuştu.



VELİLELR TEPKİLİ



Okuldan çocuklarını almaya gelen veliler ise olayda ihmal olduğunu, aynı durumun kendi çocuklarının da başına gelebileceği için tedbir alınması gerektiğini söyledi. Olayı gören çocuklar da Yusuf\'un olay anında çok yara aldığını ve şu anda sınıfın kapatıldığını belirtti.