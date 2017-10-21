(Görüntülü Haber) Sinan Akçıl, Tokat'ta hayranları ile buluştu

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- POP müzik sanatçısı Sinan Akçıl hayranları ile buluştu.



Kent merkezindeki bir alışveriş merkezi içerisinde ücretsiz düzenlenen konsere gençler yoğun ilgi gösterdi. Islık ve alkışlar arasında sahneye çıkan Akçıl, parçalarını seslendirdi.



\'Yüzyılın Aşkı\', \'Tabi Tabi\', \'gibi popüler şarkılarını hep bir ağızdan dinleyiciler ile birlikte seslendiren Sinan Akçıl’ı hayanları cep telefonları ile görüntülemek için adeta bir biriyle yarıştı. Sahnede seyircilerle konuşan Akçıl, kendisine sürekli çevresinden evlenme yönünde baskı yapıldığı ancak, bunun için henüz erken olduğunu söyledi.