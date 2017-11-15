(Görüntülü Haber) Sinagog saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA Beyoğlu\'nda, Neve Şalom ve Beth İsrail sinagoglarına yapılan bombalı saldırılarda hayatını kaybeden 28 kişi, Şişhane\'deki Barış Anıtı önünde gerçekleştirilen tören ve saldırının olduğu yere düzenlenen yürüyüşle anıldı. Saldırının 14\'üncü yıl dönümünde saat 09.23\'te Şişhane\'deki Barış Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Yağbasan Köylüleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, terör saldırısında hayatını kaybeden Murat Şahin\'in annesi Nergis Şahin, babası Ali Şahin, eşi ve çocukları ile çok sayıda hemşehrisi katıldı. Hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Konuşmaların yapılmasının ardından anmaya katılanlar, \"Terörü Lanetliyoruz Unutmadık Unutturmayacağız\" yazılı pankart açarak bombalı saldırıda hayatını kaybeden Murat Şahin\'in iş yerine kadar yürüyüp kırmızı karanfil bıraktı. Tören nedeniyle polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.