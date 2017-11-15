T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Sinagog saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA Beyoğlu'nda, Neve Şalom ve Beth İsrail sinagoglarına yapılan bombalı saldırılarda hayatını kaybeden 28 kişi, Şişhane'deki Barış Anıtı önünde gerçekleştirilen tören ve saldırının olduğu yere düzenlenen yürüy

15 Kasım 2017 14:02

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA Beyoğlu\'nda, Neve Şalom ve Beth İsrail sinagoglarına yapılan bombalı saldırılarda hayatını kaybeden 28 kişi, Şişhane\'deki Barış Anıtı önünde gerçekleştirilen tören ve saldırının olduğu yere düzenlenen yürüyüşle anıldı. Saldırının 14\'üncü yıl dönümünde saat 09.23\'te Şişhane\'deki Barış Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Yağbasan Köylüleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, terör saldırısında hayatını kaybeden Murat Şahin\'in annesi Nergis Şahin, babası Ali Şahin, eşi ve çocukları ile çok sayıda hemşehrisi katıldı. Hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Konuşmaların yapılmasının ardından anmaya katılanlar, \"Terörü Lanetliyoruz Unutmadık Unutturmayacağız\" yazılı pankart açarak bombalı saldırıda hayatını kaybeden Murat Şahin\'in iş yerine kadar yürüyüp kırmızı karanfil bıraktı. Tören nedeniyle polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Hasan YILDIRIMDHA Beyoğlu NeveBethBarış AnıtıSaldırınınYağbasan Köylüleri Kültür YardımlaşmaDayanışma DerneğiMuratNergisAliHayatınıMarşıKonuşmalarınLanetliyoruz Unutmadık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24