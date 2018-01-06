(Görüntülü Haber) Şimşek: Türkiye'nin var olan imkanlarını harekete geçirdik

Mücahit YOLCU- Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye\'nin potansiyeli yüksek bir ülke olduğunu belirterek, \"Performansını yükselttik, Türkiye\'nin var olan imkanlarını harekete geçirdik. Bunu devam ettirmemiz, Türkiye\'nin ve bu coğrafyanın ve dünyanın lehinedir\" dedi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep\'te AK Parti Şahinbey İlçe Başkanlığı 6\'ncı Olağan Kongresi\'ne katıldı. Onat Kutlar Kültür Merkezi\'nde düzenlenen ve milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları ile partililerin de katıldığı kongrede konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye\'nin bölgesindeki iç kargaşaya rağmen büyümeye devam ettiğini söyledi. Türkiye\'nin potansiyeli yüksek bir ülke olduğunu belirten Şimşek, AK Parti\'nin mevcut potansiyelin performansını yükselttiğini ifade etti. Türkiye\'nin var olan imkanlarını harekete geçirdiklerini kaydeden Şimşek, şunları söyledi: \"Türkiye çok zor bir dönemi geride bıraktı. Yakın coğrafyamızda büyük bir kargaşa, savaş, kaos var. Türkiye, eğer siyasi istikrarı, Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir liderle girmeseydi bu döneme bugün Türkiye\'nin durumu çok zordu. Bugün 3.5 milyona yakın muhacire, savaştan kaçan garibana evimizi, kapımızı açmışız. Bugün insani yardımda dünyada milli gelire oranla birinci sıraya çıkmışız. Bunlar az- buz şeyler değil. Evet eksiklerimiz var, ekonomi ve başka alanlarda bazı sıkıntılarımız var. Bunları da aşmak için, bütün diğer alanlarda başarı için daha bizim çok çalışmamız, daha çok çabalamamız ve bu kutlu davaya hizmete devam etmemiz gerekiyor. Türkiye\'nin potansiyeli yüksek. Performansını yükselttik, Türkiye\'nin var olan imkanlarını harekete geçirdik. İşte bunu devam ettirmemiz, Türkiye\'nin ve bu coğrafyanın ve dünyanın lehinedir. Çünkü biz bölgemizde istikrar, refah ve barış istiyoruz. Bunun sayesindedir ki Türkiye, yapıcı önemli bir aktördür. Biz kadınlarımızın haklarını, özellikle iş gücüne katılımını, kadın girişimcilerimizi en güçlü şekilde destekledik ve gerçekten de bu alanda da hükümetimiz, partimiz başarılı olmuştur.\" BAKAN GÜL: İCRA GELİRSE, ŞİKÂYET EDENLER MEMNUN MU OLACAK? Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise Türkiye\'nin daha güçlü ve hukuk özgürlüğünü genişleten bir ülke olmaya devam edeceğini söyledi. Türkiye\'de AK Parti\'nin kaderiyle, ülke kaderinin iç içe geçtiğini, ülke bekasının sürmesi yolunda AK Parti mücadelesinin devam edeceğini ifade eden Gül, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle de mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Darbe girişiminde sivillere yönelik yargı muafiyetini getiren KHK\'ya yönelik eleştirilere tepki gösteren Gül, şöyle konuştu: \"Dünyadaki aç ve açıkta olan herkesin gözü Türkiye\'dedir. Bunun en önemli nedeni de Recep Tayyip Erdoğan\'ın kararlı duruşudur. İçeride ve dışarıda adımlarımızı kararlı sürdürmeye devam edeceğiz. FETÖ ile mücadelemiz de kararlıkla sürdürülecek. Türkiye\'ye kimse diz çöktüremez. Hukuk çerçevesinde tüm gayret ve mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir düzenleme yaptık. 15 Temmuz\'da darbeye karşı canı, malıyla mücadele eden vatandaşlarımızın hukuki ve idari olarak sorumsuz olmasına yönelik. Yarın- öbür gün bu kardeşlerimize bir icra gelirse, bugün şikayet edenler memnun mu olacak? 1.5 yıl sonra bu düzenlemeye karşı çıkacaksınız? Olur mu öyle şey. Bugün kalkıp eleştiri yapanların tutumu, 15 Temmuz\'a can ve malıyla karşı çıkanlara saygısızlıktır. Ne demek istiyorsunuz? Bu insanları ödüllendirmek yerine cezalandırsa mıydık? Bu ülke, bu mücadeleye katkı sağlayan herkesi hiçbir zaman unutmayacaktır. Türkiye bir hukuk devletidir. İnsan hakları temelinde bu düzenleme yapılmıştır. Temel yaklaşımımız, o gün devletin yanında duran milletin bugün milletinin yanında duran devletinin yansımasıdır.\" Bakan Abdulhamit Gül, Gaziantep\'e son 15 yılda çok büyük yatırımlar yaptıklarını ve sürekli göç alıp büyüyen kente ikinci bir devlet üniversitesi yapılması için çalışma yaptıklarını ekledi. Konuşmaların ardından, mevcut AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hakan Kurt\'un aday olmadığı kongrede, Hasan Teke\'nin adaylığında tek liste halinde seçime gidildi.