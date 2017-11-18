(Görüntülü Haber) Şimşek: Ekonomimiz halen güçlü seviyede

Mücahit YOLCU-Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, çevresindeki ülkelerde ciddi sorunlar ortaya çıkmasına rağmen Türkiye\'nin, ticaret hacminin iyi seviyede olduğunu belirterek, \"Ekonomimiz halen güçlü seviyede. Türkiye yıllık 75 milyar euro ile büyüyor\" dedi.



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep\'te, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile beraberindeki AB\'nin 24 ülke büyükelçisiyle bir araya geldi. Vali Ali Yerlikaya\'nın da katıldığı Rışvanhan\'da düzenlenen toplantıda AB heyetine İngilizce konuşan Başbakan Yardımcısı Şimşek, kentin güzelliklerini anlattı. Gaziantepli olmamasına rağmen kentin bir parçası olduğunu anlatan Şimşek, çevresindeki ülkelerde yaşanan sorunlara rağmen Türkiye\'nin ekonomisinin güçlü seviyede olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:



\"Eskiden düzgün yollarımız yoktu, genelde araçlar tek şeritten hareket ederdi. Fakat şimdi her şey daha iyi. Ben Gaziantepli değilim.Ama artık kendimi şehrin bir parçası olarak hissediyorum. Burada, tıpkı valinin de yaptığı gibi, sorunlara önem veriyoruz. Valiye de sığınmacıları şehre kabul ettiği ve onlar için, yeni projeler oluşturduğu için teşekkür ediyorum. Ben özellikle çocuklar olmak üzere sığınmacıları eğitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çocukları eğiterek geleceğimiz de kurtarabiliriz. Türkiye ve Avrupa Birliği\'nin arasındaki ilişkiyi korumak bizim için çok önemli. Avrupa Birliği\'ne bağlı kalmak Türkiye için öncelikli bir durum. Aynı şekilde, Türkiye\'nin AB\'den kopmamasının da AB için iyi olacağını düşünüyorum. Türkiye’nin çevresinde ciddi sorunlar var. Türkiye de zor günlerden geçiyor fakat ticaret hacmimiz çok şükür iyi seviyede. Ekonomimiz halen güçlü seviyede. Geçen birkaç yılda belirli zorluklar yaşadık, fakat artık duruma daha stratejik bir perspektifle yaklaşabiliriz. Türkiye yıllık 75 milyar Euro ile büyüyor. Umuyoruz ki gelecek yıl tekrar düzlüğe çıkacağız. En önemli olan konu bu.\"



AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ise, Gaziantep\'in, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki işbirliğinin güzel bir örneği olduğunu kaydederek, \"Terörizm sorunu gerçekten de dünyanın büyük sorunu ve yok edilmesi gereken bir sorun. Avrupa Birliği, Türkiye diyalogu çerçevesinde terörizmle mücadelede neler yapılacağını ele alacağız. Bizleri burada ağırladıkları için teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

