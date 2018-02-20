(Görüntülü Haber) Simitçiden çocuklara yönelik cinsel istismara tepki

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN DERİNCE(Kocaeli) Kocaeli\'nin Derince ilçesinde, sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan simitçi Erkan Ayhan, bu kez de çocuklara yönelik cinsel istismara tepki gösterdi. Derince\'de simit satarak geçimini sağlayan Erkan Ayhan, daha önce birçok kez günlük kazancını yardım kuruluşlarına bağışlarken, bu kez ise çocuklara yönelik cinsel istismara tepki gösterdi. Erkan Ayhan, \'Daha kaç çocuk be reis\' ve \'Çocuklara cinsel istismara idam\' yazan tişört giyerek simit sattı. Tişörtü ile mesaj vermeye çalıştığını söyleyen Erkan Ayhan, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletvekillerimizden en kısa zamanda gerekenin yapılmasını talep ediyorum. Benim amacım sadece farkındalık yaratmak, milletimizi sağduyuya çağırmak istiyorum. Referandum yapılacaksa idam için yapılsın istiyorum meclisimizde dedi.