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(Görüntülü Haber) Simge Tertemiz ve Elif Ece Uzun Aydın'da nefes kesti

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) AYDINLILAR'ın alışveriş ve eğlence merkezi Forum Aydın, Forum Fashion Week kapsamında nefes kesen bir defileye imza attı

16 Ekim 2017 14:27

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) AYDINLILAR\'ın alışveriş ve eğlence merkezi Forum Aydın, Forum Fashion Week kapsamında nefes kesen bir defileye imza attı. Aydınlılar, Simge Tertemiz ve Elif Ece Uzun\'un podyuma çıktığı defilenin yanı sıra stil yarışması ve moda sohbetleriyle zenginleşen bir haftasonu geçirdi. Forum Fashion Week kapsamında düzenlenen etkinlikler 14 Ekim Cumartesi günü nefes kesen bir defileyle başladı. Markaların yeni sezon koleksiyonlarını sergileyen mankenler Simge Tertemiz ve Elif Ece Uzun, podyum performansı çok beğenildi. Aydınlıların yoğun ilgi gösterdiği Forum Fashion Week etkinlikleri, pazar günü de renkli bir yarışmayla devam etti. KEMAL DOĞULU VE ÖZGE ULUSOY, EN STİL AYDINLILAR\'I SEÇTİ Forum Aydın\'ın moda haftasına özel düzenlediği \"En Stil Kim?\" yarışmasının sonuçları, 15 Ekim Pazar günü Zeytin Meydanı\'nda gerçekleştirilen finalde Kemal Doğulu ve Özge Ulusoy tarafından açıklandı. Stil sahibi üç kişinin sahneye çıkma fırsatını yakaladığı etkinlikte, Özge Ulusoy ve Kemal Doğulu katılımcılarla birlikte stil ipuçları, yeni sezon modası ve en yeni trendler hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

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