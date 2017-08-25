(Görüntülü Haber) Simge şarkılarıyla coşturdu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde konser veren Simge, yeni albüm çalışması yaptığını belirterek, \"Öyle bir albüm geliyor ki, mendilleri hazırlayın. Çok büyük gözyaşı akacak\" dedi. Kızılağaç bölgesindeki Starlight Resort Hotel\'de \'Yıldızlı Geceler\' adıyla düzenlenen programda şarkıcı Simge konser verdi. Plajda kurulan platformda sahneye çıkan Simge\'ye tatilciler yoğun ilgi gösterdi. Simge, söylediği birbirinden hareketli ve romantik parçalarla dinleyenleri mest etti Konser sırasında tatilcilerle sohbet eden Simge, albüm çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Albümünün çok yakında hazırlanacağını anlatan Simge, \"Ama öyle bir albüm geliyor ki bence mendiller hazırlayın. Çok büyük gözyaşı akacak. Çok da güzel oynayacağız. Hem \'Mişmiş\' gibi hem de \'Yankı\' gibi şarkılar var. Herhalde son 10 yılın en iyi albümünü biz hazırlıyoruz gibi gözüküyor\" dedi. Geç saatlere kadar devam eden konserde Simge, tatilcilere eğlenceli ve hareketli bir gece yaşattı.