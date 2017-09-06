(Görüntülü Haber) Simental düveler sahiplerini buldu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Karpuzlu İlçesi\'ndeki 35 çiftçiye, Almanya\'dan getirilen 70 Simental düve kura çekilerek teslim edildi. Karpuzlu Ziraat Odası ile Aydın Damızlık Birliği arasında Haziran ayında imzalanan protokolle, 35 üreticiye, üç yıl ödemeli, Almanya\'dan Simantal düve kazandırma çalışmalarında mutlu sona ulaşıldı. Kurban Bayramı öncesi kuraları çekilen düveler, bugün törenle sahiplerine teslim edildi. Karpuzlu Ziraat Odası Başkanı Hasan Aydoğdu ve Meclis Başkanı Şeref Gülpınar, Türkiye\'de ilk kez Ziraat Odası kapsamında yapılan projenin ilçe ekonomisine çok büyük kazanç sağlayacağını ifade etti. Üyelerine ilk teslimatı yaptıkları için büyük mutluluk duyduklarını belirten Karpuzlu Ziraat Odası Başkanı Hasan Aydoğdu, \"Özel bir bankayla görüşmeler yaptık. İlk etapta 70 kişi müracaat etti. Daha sonra bu sayı 35\'e düştü. Düveler Almanya\'dan geldi. 6 ve 8 aylık düveler. Düveleri alan üyelerimiz bir yıl sonra ödemeye başlayacak. Üç yıl içinde ise ödemesini tamamlamış olacaklar. Bunları teslim ederken, üyelerimizden yeni talepler almaya başladık. Bizim için büyük gurur oldu\" dedi. TANESİ 3 BİN 100 EROYA MAL OLDU Ziraat Odası Meclis Başkanı Şeref Gürpınar ise, \"Bugün gördüğünüz üzere düvelerimizi üyelerimize dağıtmakla uğraşıyoruz. Almanya\'da damızlık birliği tarafından seçilerek Türkiye\'ye getirildi. Burada da karantina süreci tamamlandı, bugün dağıtımını yapıyoruz. Kura çekimini de bayram öncesi yapmıştık. Üyelerimizi buraya davet ettik ve teslimatları gerçekleştiriyoruz. Herkes kendine ait olan hayvanları numarasına göre alıyor. Çok mutluyuz, çünkü en azından Karpuzlu\'ya ırkı belirli bir hayvan getirdiğimiz için seviniyoruz. Hayırlı olmasını dilerken bunu bundan sonrada devam ettireceğiz. Düvelerin tanesi 3 bin 100 Euro\'ya geldi\" diye konuştu.