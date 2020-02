(Görüntülü Haber) Silvan'da 158 yıllık konak için restorasyon isteği

İhsan YILMAZ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Silvan ilçe merkezinde 1860 yılında yapılan ve yıkılma tehlikesi bulunduğu belirtilen Ali Ağa Konağı restora edilmeyi bekliyor.



Ali Ağa\'nın torunlarından Galip Özkan, tescilli yapı olan konağın restorasyonu ve onarımı için iki kez ödenek başvurusundu bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını belirterek, \"Devlet ne yaptırıyor ne de yıktırıyor. Gücümüz olmadığı için de devletten yardımı bekliyoruz\" dedi.



Silvan ilçesi Kale Mahallesi Surüstü Sokak\'ta bulunan tarihi evlerin yıkılma tehlikesi altında olduğunu belirten mahalle sakinleri, bu evlerin onarımdan geçirilerek devlet koruması altına alınmasını istedi. Mahalle sakinlerinden Murat Çoban, başta tarihi Ali Ağa Konağı olmak üzere birçok tarihi evin yıkılmak üzere olduğunu belirterek, \"Bölgemizde bulunan tarihi yapılardan biri Ali Ağa Konağı\'dır. Tarihi yapı koruma altına alınmadığı için her geçen gün gözlerimiz önünde yok oluyor. Yetkililerden bu ve diğer tarihi evlerin koruma altına alıp, tadilatlarının yapılmasını bekliyoruz\" dedi.



Mahallede 1860 yılında, 2 bin 500 metrekarelik bir alanda yapılan tarihi Ali Ağa Konağı da kaderine terk edilmiş tescilli yapılar arasında yer alıyor. Ali Ağa\'nın torunu Galip Özkan, \"Ali Ağa Konağı 1860 yıllarında yapılmış 158 yıllık tarihi bir eserdir. Ancak, biz bu tarihi eserden faydalanamıyoruz. Maalesef iki defa Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na başvuru yapmamıza rağmen, taleplerimizi geri çevirdiler. Bize herhangi bir ödenek falan sunulmadı. Biz de buna üzülüyoruz. Devlet ne bize yaptırıyor ne de yıktırıyor. Bizim de gücümüz olmadığı için devletin yardımını bekliyoruz. 2 bin 500 metrekare alana sahip, 2 avlulu, her avluda havuzu olan 21 odalı bir konaktan bahsediyoruz. Bu konak, Mardin, Midyat, Adıyaman, Şanlıurfa gibi bir yerde olsaydı, şu anda popüler olmuştu. Batı\'da olsaydı bu tarihi eser, şu an çok farklı bir konumda olurdu. Bir an önce devlet tarafından el atılmasını istiyoruz. Bize yardımcı olmalarını talep ediyoruz. Tabii ki bu şekilde tehlike arz ediyor. Sur başındaki duvarlar, kısmen yıkılmış durumda. Okul yan tarafta, oradan geçen öğrenciler risk altında. Öğrenciler oradan korkarak geçiyor. Tarihi konak büyük bir tehlike arz etmektedir\" dedi.