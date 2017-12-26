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(Görüntülü Haber) Silopi'de yayla yasağının kalkması sevindirdi

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, hayvancılık yapanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayla yasaklarını kaldırılacaklarını açıklamasının mutluluğunu yaşıyor

26 Aralık 2017 20:12

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinde, hayvancılık yapanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yayla yasaklarını kaldırılacaklarını açıklamasının mutluluğunu yaşıyor. Hakkari\'de partisinin kongresinde konuşan ve yayla yasaklarını kaldıracaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın bu açıklaması bölgede hayvancılık ile uğraşan vatandaşları sevindirdi. Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesinde hayvancılık yapanlar, yayla yasaklarının sona ermesi halinde hayvanlarını rahatlıkla yaylara göndereceklerini söyledi. Hayvan yetiştiricisi İrfan Timur, \"Hayvan sahipleri bu şekilde hayvanlardan daha fazla verim alacak. Önceden bizim köyümüzde çok hayvan vardı. Şu anda yaylaya gidemiyoruz. Hayvanlarımız azaldı. Şimdi hayvanları burada besliyoruz. Yasak kalktığı zaman yaylaya gidebiliriz\" dedi. Mandırasında koyun besleyen Hasan Mete ise 1992 ve 1993 yılları arasında her bir ailenin yaklaşık 3 bin koyunu olduğunu hatırlatarak, \"Babamın 3 bin koyunu vardı. Ama yasaklar ve terör olayları çıktığında hepimiz koyunları satmak zorunda kaldık. Artık otlatacak yer kalmadığı için bizde mecburen sattık. Her bir ailenin şu anda 50 veya 100 koyunu var. Yayla yasağı kalkarsa daha güzel olur. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz\" diye konuştu. Çalışkan beldesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Hüseyin İnal da, belde halkının çoğunun geçimlerini hayvancılık üzerinden sağladığını ifade ederek, \"Bu yasak kalkarsa umarım ki yine halkımız hayvancılıkla uğraşmaya başlayacak ve hem halk açısından hem devlet açısından oldukça faydalı olacağını düşünüyorum\" dedi.

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