(Görüntülü Haber) Silopi'de TIR'ın çarptığı kadın öldü

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinde Taybet Boynuz (33), yolun karşı tarafına geçerken, bir TIR\'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.



Silopi\'de İpekyolu\'nda seyir halindeki Salih Kart yönetimindeki 42 AJL 82 plakalı TIR, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Taybet Boynuz\'a çarptı. Ağır yaralanan Taybet Boynuz, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak, Taybet Boynuz burada tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Sürücü Kart\'ın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

