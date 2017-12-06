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(Görüntülü Haber) Silopi'de termik santrali sahasında patlama: 3 yaralı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi Görümlü beldesi yakınlarında bulunan termik santrali sahasında kömür çıkarılma işleminde kullanılan dinamitin patlaması sonucu aralarında 1 maden mühendisinin de bulunduğu 3 kişi yara

06 Aralık 2017 19:35

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesi Görümlü beldesi yakınlarında bulunan termik santrali sahasında kömür çıkarılma işleminde kullanılan dinamitin patlaması sonucu aralarında 1 maden mühendisinin de bulunduğu 3 kişi yaralandı. Silopi ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Görümlü beldesi yakınlarında bulunan termik santrali sahasında patlama meydana geldi. Santral sahasında, kömür çıkarılmak için dinamit kullanılması sırasında meydana gelen patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Patlamada maden mühendisi Zeynel Tuğargöl, işçiler Musa Yelboğa ile Mustafa Yürükbaş yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin burada yaptıkları ilk müdahalenin ardında ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Patlamayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı işçilerin tedavisi sürüyor.

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