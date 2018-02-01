(Görüntülü Haber) Silopi'de öğretmenler tatillerini sınıf boyayarak geçirdi

Halil COŞKUN SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesindeki İpekyolu İlk ve Ortaokulu\'nda görevli bir grup öğretmen, yarıyıl tatiline gitmeyerek tatillerini okul ve sınıfları boyayarak geçirdi. Sömestir tatilini okul boyayarak geçiren öğretmen Mustafa Koruk, Sınıflarımızı kendi imkanlarımız dahilinde boyamaya çalışıyoruz. Tatile gitmeden yapalım dedikdedi. Silopi ilçesindeki İpekyolu İlk ve Ortaokulu\'nda görevli bir grup öğretmen, yarı yıl tatillerini memlemetlerine gidip ailelleri ile geçirmek yerine okul ve sınıfları boyayarak geçirdi. Okulda yapılan tadilat ve onarımın ardından sınıfları da temizleyerek boya yapan öğretmenlerden İngilizce öğretmeni Mustafa Koruk, Sınıflarımızı kendi imkanlarımız dahilinde boyamaya çalışıyoruz. Tatile gitmeden yapalım dedik. Eğer ki tatile gidersek hazır olmayacak. Biz de tatile gitmeyerek 2\'inci dönemin başına kadar bu çalışmaları bitirmek istedik. Asıl amacımız, çocuklarımıza daha düzgün bir ortamda eğitim sunabilmektir dedi. Zeka Oyunları ve Seçmeli dersler öğretmeni Semire Coşkun ise, her şeyi çocukların temiz ortamda eğitim görmesi için yaptıklarını ifade ederek, Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Bizler onları iyi yetiştirirsek, ilerde ülkemize faydalı bireyler yetiştirmiş oluruz. Bu hususta bu işi severek yapıyoruz. Silopili öğretmen olarak şehir dışından ilçemize atanan bu fedakar öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum diye konuştu. İngilizce öğretmeni Ahmet Çelebi de, Çocuklarımızın daha iyi ortamda, daha iyi koşullarda eğitim görmelerini sağlamak amacı ile elimizden geldiğince, kendi imkanlarımızla sınıflarımızı yeniliyoruz. İşimizi zevkle yapıyoruz. Çünkü, çocuklarımız faydalanacak yaptığımız bu işlerden. Biz belki, seneye buradan gideceğiz ama, Silopi\'deki çocuklarımız daha uzun yıllar bu okuldan ve sınıflardan istifade etmeye çalışacak dedi.