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Eğitim

(Görüntülü Haber) Silopi'de öğrencilere önce moral etkinliği sonra kırtasiye yardımı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- İSTANBUL'da, özel bir kolejde görev yapan 2 Öğretmenin öncülük ettiği, 'Hayal et çocuk' adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde öğrenciler için moral etkinliği düzenlendi

17 Eylül 2017 19:15

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- İSTANBUL\'da, özel bir kolejde görev yapan 2 Öğretmenin öncülük ettiği, \'Hayal et çocuk\' adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şırnak\'ın Silopi İlçesi\'nde öğrenciler için moral etkinliği düzenlendi. Etkinlikten sonra 85 öğrenciye Silopi Belediyesi ile birlikte kırtasiye yardımı yapıldı. İstanbul\'da özel bir kolejde İngilizce öğretmeni olan Ayşe Pınar Böke, Drama Tiyatro öğretmeni olan Uğur Dişiaçık ve öğrenci velisi Nur Söylemez Barut, \'Hayal et çocuk\' adlı sosyal sorumluk projesi kapsamında Şanlıurfa ve Şırnak\'ın Cizre ilçesinden sonra Silopi ilçesinde de etkinlik düzenlediler. Silopi Koç İlk-Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, yaşanan terör olaylarından etkilenen çocukların yeni eğitim öğretim yılına motive edecek şekilde moral bulmaları hedeflendi. Etkinlikte çocuklara yönelik tiyatro gösterisi sunuldu. İzleyici olarak gelen çocukları sahneye davet eden öğretmenler çocuklar ile birlikte doğaçlama sergiledikleri performans büyük alkış aldı. Çocuklara masal anlatımından sonra yüz boyamasına geçildi. Daha sonra \'Hayal Et Çocuk\' ekibi ve Silopi Belediyesi tarafından 85 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı. İngilizce öğretmeni Ayşe Pınar Böke, \'Hayal et çocuk\' ekibi olarak Silopi\'ye burada kurulmuş olan \'Cizre çocuk günlüğü\' gönüllü arkadaşlarını desteklemek için geldiklerini belirterek, \"Amacımız, çocuklara sadece kırtasiye malzemesi yada bir koli getirmek değil, çocukların sosyal alanda becerilerini geliştirecek etkinlikler yapmak, dram oyun masal anlatımı renk atölyeleri gibi atölyeler ile çocukların sosyal gelişimi ve sosyal becerilerini desteklemek niyeti ile yola çıktık. Bu yolda bizimle beraber yürüyen bir ekip kurmak istiyoruz. Büyük bir kitleye ulaşmak istiyoruz. Çocukların belki koliye ihtiyacı yok. Fakat dezavantajlı bölgeler bu bölgedeki çocuklarda sosyal beceri anlamında farkındalık yaratmak istedik\" dedi.

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