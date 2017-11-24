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(Görüntülü Haber) Silopi’de işadamı öğretmenlere çiçek dağıttı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde yaşayan işadamı Mehmet Bilen, öğretmenler günü dolayısıyla ilçe merkezi, köy ve beldelerdeki okulları gezerek, buralarda görevli öğretmenlere çiçek dağıttı

24 Kasım 2017 17:02

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinde yaşayan işadamı Mehmet Bilen, öğretmenler günü dolayısıyla ilçe merkezi, köy ve beldelerdeki okulları gezerek, buralarda görevli öğretmenlere çiçek dağıttı. 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle ilçede görev yapan öğretmenlere yönelik etkinlik düzenleyen işadamı Mehmet Bilen, öğretmenlere kırmızı karanfiller verdi. Köy, belde ve kent merkezindeki okullara 2 gündür çiçek dağıtım yaparak öğretmenleri okullarında ziyaret eden işadamı Bilen, sınıflara girerek öğretmenlerin gününü kutladı. Öğretmenler kendilerine uzatılan çiçekler için teşekkür etti. Öğretmenlerin çok zor koşullar altında kalmalarına rağmen fedakarca görev yaptığını belirten işadamı Bilen, \"24 Kasım öğretmenler günü dolayısıyla okullarımıza giderek öğretmenlerimize çiçek dağıttık. Personellerimizle öğretmenlerimize ulaşmaya çalıştık. Onlar zor koşullar altında bile fedakarca görev yaptıkları için böyle bir etkinlik yaptık. Onları sevindirmek istedik. Bu maksatla böyle etkinlik düzenledik\" dedi.

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