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(Görüntülü Haber) Silopi'de 4 engelli çocuğu olan Acer ailesi yardım bekliyor

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ,(DHA) ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 4 çocuğu sonradan engeli olan Acer ailesi, çocuklarının tedavisi için kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor

04 Eylül 2017 16:58

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ,(DHA) ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinde 4 çocuğu sonradan engeli olan Acer ailesi, çocuklarının tedavisi için kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor. Çocuklarını Ankara ve Adana\'daki çeşitli hastanelere götüren işsiz baba Agit Acer, doktorların engelli çocuklar için fizik tedavi uygulaması gerektiğini söylediğini belirterek, \"Silopi\'de fizik tedavi imkanlarının bulunmaması çocuklarının tedavisini engellediği gibi dahada kötüleşmelerine neden oluyor. Yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum\"dedi. Silopi\'nin Şehitharuboy Mahallesi 47. Cadde 839. sokakta oturan Acer ailesinin 7 çocuğundan Elif (9), Ersin (11), Viyan (18), Vahide (25) adlı engelli çocukları tedavi edilmeyi bekliyor. Doğumlarında hiç bir anormallik yaşamayan Elif ve Ersin 1 yaşından sonra, Viyan 2 yaşında, Vahide ise 8 yaşından sonra fiziksel engelli durumuna düştü. İlerleyen aşamalarında konuşma yetilerini yitiren çocuklar büyüdükçe yürüyemez hale gelip tekerlekli sandalyeye mahkum oldular ve bir süre sonra da yatalak hale düştüler. Çocuklarını Ankara ve Adana\'daki çeşitli hastanelere götüren işsiz baba Agit Acer, doktorların engelli çocuklar için fizik tedavi uygulaması gerektiğini söylediğini ifade ederek, \"Silopi\'de fizik tedavi imkanlarının bulunmaması çocuklarının tedavisini engellediği gibi dahada kötüleşmelerine neden oluyor. Yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum. Engelli çocuklarım fizik tedavi uygulaması ile yürüme ve konuşma kabiliyetlerinin tekrar geri kazanılması için fizik tedavilerinin aksatılmadan yapılması gerekiyor. Ancak engelli çocukların sevkleri ve gittikleri yerde uzun süre kalacak olmaları bizi zorluyor\" dedi. Baba Acer, engelli çocuklar için verilen bakıcı maaşıyla bazı imkanlarını karşıladıklarını, maddi imkansızlık nedeniyle çocuklarının her geçen gün biraz daha fiziksel fonksiyonlarını yitirmesini çaresizlikle izlediklerini söyledi. Aile olarak yetkililerden ve hayırseverlerden bu konuda gelecek yardımı beklediklerini söyleyen anne Delile Acer, \"Çaresizlik içinde çocuklarımın gözlerimizin önünde erimesini izliyoruz. Çocuklarım yürüyemiyor, konuşamıyor. Hastalığını da bilmiyoruz. Nereye götürdüysek \'fizik tedavi\' dediler. Film ve Emar\'dan bişey çıkmadı. Tedavide burada yetersiz. En büyük çocuğum Vahide 8 yaşına kadar yürüyordu. Diğerleri 1 yaşına kadar hiç bişeyleri yoktu. Anne karnındayken doktorlar hiç bir şeyi yok dediler. 1 yaşından sonra çocukları Adana\'da doktora götürdük hastalığı ile ilgili birşey demedi. Ancak, fizik tedavi yapılmasını istedi. Bir şeyi yok bu çocuklar mutlaka yürür dediler. Yemeklerini banyolarını hepsini ben yapıyorum. Yemekleri çiğnemiyorlar. Önce konuşuyorlardı. Ersin anne baba diyor diğerleri hiç konuşmuyor. Günden güne kötüye gidiyorlar. Yetkililerden doktorlardan ve hayırseverlerden yardım bekliyorum. Çocuklarım yürüsün başka bişey istemiyorum\"dedi.

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